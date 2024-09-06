Развитие Северного Кавказа озолотило экс-главу департамента Минэкономразвития

«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР изъяты активы на сотни миллионов

07 сентября 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

У экс-главы департамента МЭР на Северном Кавказе нашли в собственности элитную недвижимость Фото: Размик Закарян © URA.RU В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента Минэкономразвития (МЭР) по развитию Северного Кавказа Игоря Храновского обнаружено имущество и автопарк, оцениваемые в сотни миллионов рублей. Среди них усадьба и люксовые автомобили. «У Игоря Храновского обнаружены активы, оцениваемые в сотни миллионов рублей, в том числе усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley», — передает « Коммерсант» . Кроме того, надзором установлено, что Храновский оформил на мать здание площадью 342,3 квадратных метра в Москве кадастровой стоимостью в 33 миллиона рублей, выставленное на продажу за 583 миллиона рублей. Ей же принадлежат автомобили Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG при совокупном доходе пенсионерки около 3,3 миллиона рублей. Бывшей супруге Храновский подарил автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG. На ее брата он также оформил участок на 2879 квадратных метров с домом за 38 миллионов рублей, после чего недвижимость была подарена сестре. На доверенное лицо чиновника оформлены Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, при доходе владельца в миллион рублей. При обыске у Храновского также были изъяты денежные средства в размере 433 тысяч долларов, 53 тысяч евро и 3,7 миллиона рублей, полученные в виде коррупционного дохода, сообщает Генпрокуратура РФ. Игорь Храновский был задержан 21 марта и арестован по обвинению в коррупции. Генпрокуратура России потребовала конфисковать имущество чиновника. В ходе обысков, проведенных в Московской области и Ставропольском крае, обнаружили предметы, имеющие значимость для уголовного расследования. Среди изъятого — наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента Минэкономразвития (МЭР) по развитию Северного Кавказа Игоря Храновского обнаружено имущество и автопарк, оцениваемые в сотни миллионов рублей. Среди них усадьба и люксовые автомобили. «У Игоря Храновского обнаружены активы, оцениваемые в сотни миллионов рублей, в том числе усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley», — передает «Коммерсант». Кроме того, надзором установлено, что Храновский оформил на мать здание площадью 342,3 квадратных метра в Москве кадастровой стоимостью в 33 миллиона рублей, выставленное на продажу за 583 миллиона рублей. Ей же принадлежат автомобили Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG при совокупном доходе пенсионерки около 3,3 миллиона рублей. Бывшей супруге Храновский подарил автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG. На ее брата он также оформил участок на 2879 квадратных метров с домом за 38 миллионов рублей, после чего недвижимость была подарена сестре. На доверенное лицо чиновника оформлены Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, при доходе владельца в миллион рублей. При обыске у Храновского также были изъяты денежные средства в размере 433 тысяч долларов, 53 тысяч евро и 3,7 миллиона рублей, полученные в виде коррупционного дохода, сообщает Генпрокуратура РФ. Игорь Храновский был задержан 21 марта и арестован по обвинению в коррупции. Генпрокуратура России потребовала конфисковать имущество чиновника. В ходе обысков, проведенных в Московской области и Ставропольском крае, обнаружили предметы, имеющие значимость для уголовного расследования. Среди изъятого — наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.