Прокуратура потребовала отобрать имущество у главы Минэкономразвития

Генпрокуратура России потребовала конфисковать имущество Игоря Храновского, директора департамента социально-экономического развития Северному Кавказу Минэкономразвития, который был арестован по обвинению в коррупции. Иск был подан в Кунцевский райсуд Москвы, а внес его первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.
По информации пресс-службы судов, в ходе надзора за расследованием уголовного дела против Храновского Генпрокуратурой были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. «Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству», — передает заявление пресс-службы издание РБК.
О задержании главы департамента Минэкономики по СКФО Игоря Храновского объявили 21 марта этого года. Тогда причина ареста не называлась.
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