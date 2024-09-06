06 сентября 2024

Прокуратура потребовала отобрать имущество у главы Минэкономразвития

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд подготавливает документы к разбирательству над Игорем Храновским
Суд подготавливает документы к разбирательству над Игорем Храновским Фото:

Генпрокуратура России потребовала конфисковать имущество Игоря Храновского, директора департамента социально-экономического развития Северному Кавказу Минэкономразвития, который был арестован по обвинению в коррупции. Иск был подан в Кунцевский райсуд Москвы, а внес его первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

По информации пресс-службы судов, в ходе надзора за расследованием уголовного дела против Храновского Генпрокуратурой были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. «Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству», — передает заявление пресс-службы издание РБК.

О задержании главы департамента Минэкономики по СКФО Игоря Храновского объявили 21 марта этого года. Тогда причина ареста не называлась.

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Генпрокуратура России потребовала конфисковать имущество Игоря Храновского, директора департамента социально-экономического развития Северному Кавказу Минэкономразвития, который был арестован по обвинению в коррупции. Иск был подан в Кунцевский райсуд Москвы, а внес его первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. По информации пресс-службы судов, в ходе надзора за расследованием уголовного дела против Храновского Генпрокуратурой были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. «Иск принят к производству, по делу назначена подготовка к судебному разбирательству», — передает заявление пресс-службы издание РБК. О задержании главы департамента Минэкономики по СКФО Игоря Храновского объявили 21 марта этого года. Тогда причина ареста не называлась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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