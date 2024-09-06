Starliner успешно приземлился на Земле после больших проблем на орбите. Видео

07 сентября 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Космический корабль Starliner приземлился без астронавтов, они вернутся позже Фото: NASA/Globallookpress Беспилотный космический корабль Boeing CST-100 Starliner без экипажа, отстыковавшись от Международной космической станции, совершил успешное приземление в космической гавани Уайт-Сэндс. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее экипаж Starliner застрял на МКС в связи с неполадками. Новость по теме Что случилось с кораблем Starliner, из-за которого Маск готов был обратиться к России «Космический корабль Starliner компании Boeing совершил успешное приземление после отстыковки от Международной космической станции. Он вернулся на Землю без экипажа», — говорится на сайте NASA. Неполадки на корабле произошли, когда он приближался к Международной космической станции — пять из 28 двигателей системы управления вышли из строя. Процесс состыковки был задержан почти на час. Астронавты остались на космической станции до февраля, потому что NASA опасалось, что Starliner не сможет развить тягу, чтобы вернуться на Землю. Астронавты вернутся с двумя членами экипажа на одной из капсул Crew Dragon компании SpaceX. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотный космический корабль Boeing CST-100 Starliner без экипажа, отстыковавшись от Международной космической станции, совершил успешное приземление в космической гавани Уайт-Сэндс. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее экипаж Starliner застрял на МКС в связи с неполадками. «Космический корабль Starliner компании Boeing совершил успешное приземление после отстыковки от Международной космической станции. Он вернулся на Землю без экипажа», — говорится на сайте NASA. Неполадки на корабле произошли, когда он приближался к Международной космической станции — пять из 28 двигателей системы управления вышли из строя. Процесс состыковки был задержан почти на час. Астронавты остались на космической станции до февраля, потому что NASA опасалось, что Starliner не сможет развить тягу, чтобы вернуться на Землю. Астронавты вернутся с двумя членами экипажа на одной из капсул Crew Dragon компании SpaceX.