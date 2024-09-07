Терапевт раскрыла действенные способы, как не заболеть осенью

Терапевт Шмелева: закаливание и спорт помогут сохранить здоровье осенью
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Кашель. Клипарт. Курган, простуда, кашель, больное горло
Заболеваемость в сезон дождей очень высокая, заявила Шмелева Фото:

Чтобы не заболеть осенью, рекомендуется есть по три раза в день, заниматься спортом, закаляться, а также вакцинироваться. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

«Старайтесь правильно питаться. Три раза в день. Желательно, чтобы два приема пищи были с любыми горячими блюдами, например, с супами», — заявила Шмелева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что сохранить здоровье в сезон дождей поможет спорт. Так, Шмелева посоветовала заниматься детям физическими нагрузками три раза в неделю, а взрослым — от пяти до десяти минут два раза в день.

По словам врача-терапевта, желательно ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе и ходить по пять тысяч шагов. Она также заявила о важности профилактики простудных заболеваний осенью. Так, начать вакцинироваться от гриппа лучше в начале сентября и проставить прививку до конца октября.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что маски и санитайзеры помогут защититься от гриппа и ковида. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.

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Чтобы не заболеть осенью, рекомендуется есть по три раза в день, заниматься спортом, закаляться, а также вакцинироваться. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. «Старайтесь правильно питаться. Три раза в день. Желательно, чтобы два приема пищи были с любыми горячими блюдами, например, с супами», — заявила Шмелева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что сохранить здоровье в сезон дождей поможет спорт. Так, Шмелева посоветовала заниматься детям физическими нагрузками три раза в неделю, а взрослым — от пяти до десяти минут два раза в день. По словам врача-терапевта, желательно ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе и ходить по пять тысяч шагов. Она также заявила о важности профилактики простудных заболеваний осенью. Так, начать вакцинироваться от гриппа лучше в начале сентября и проставить прививку до конца октября. Ранее терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что маски и санитайзеры помогут защититься от гриппа и ковида. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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