Терапевт раскрыла действенные способы, как не заболеть осенью

Терапевт Шмелева: закаливание и спорт помогут сохранить здоровье осенью

07 сентября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Заболеваемость в сезон дождей очень высокая, заявила Шмелева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы не заболеть осенью, рекомендуется есть по три раза в день, заниматься спортом, закаляться, а также вакцинироваться. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. «Старайтесь правильно питаться. Три раза в день. Желательно, чтобы два приема пищи были с любыми горячими блюдами, например, с супами», — заявила Шмелева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что сохранить здоровье в сезон дождей поможет спорт. Так, Шмелева посоветовала заниматься детям физическими нагрузками три раза в неделю, а взрослым — от пяти до десяти минут два раза в день. По словам врача-терапевта, желательно ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе и ходить по пять тысяч шагов. Она также заявила о важности профилактики простудных заболеваний осенью. Так, начать вакцинироваться от гриппа лучше в начале сентября и проставить прививку до конца октября. Ранее терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что маски и санитайзеры помогут защититься от гриппа и ковида. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы не заболеть осенью, рекомендуется есть по три раза в день, заниматься спортом, закаляться, а также вакцинироваться. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. «Старайтесь правильно питаться. Три раза в день. Желательно, чтобы два приема пищи были с любыми горячими блюдами, например, с супами», — заявила Шмелева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что сохранить здоровье в сезон дождей поможет спорт. Так, Шмелева посоветовала заниматься детям физическими нагрузками три раза в неделю, а взрослым — от пяти до десяти минут два раза в день. По словам врача-терапевта, желательно ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе и ходить по пять тысяч шагов. Она также заявила о важности профилактики простудных заболеваний осенью. Так, начать вакцинироваться от гриппа лучше в начале сентября и проставить прививку до конца октября. Ранее терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что маски и санитайзеры помогут защититься от гриппа и ковида. Также врач посоветовал готовиться к встрече с вирусами заранее: сделать прививку для выработки иммунитета, не перерабатывать и хорошо спать.