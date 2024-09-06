Челябинск празднует 288-летние: главные события Дня города. Онлайн-трансляция

В Челябинске на День города выступит Дима Билан и пройдет огненное шоу

07 сентября 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Челябинцы 7 сентября отмечают День города Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. В афише празднования — кулинарный фестиваль «Блюда от верблюда», который завершится выступлением певца Олега Майами, на сцене около Торгового центра выступит Дима Билан, а около ледовой арены «Трактор» — дуэт HammAli & Navai. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU. 10:35 Полпред Владимир Якушев поздравил жителей Челябинска с Днем города. Якушев подчеркнул, что Челябинск – город трудовой, промышленный и надёжный. "В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал главной кузницей Урала, где ковалась Великая Победа. В наши дни Челябинск снова на передовой трудового фронта", - говорится в поздравлении. 10:15 Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с праздником. «Многие живут здесь с самого рождения, кто-то однажды приехал, чтобы остаться навсегда. Всех нас объединяет чувство любви к городу. В день рождения Челябинска я хочу пожелать его жителям пронести любовь к своему городу через всю жизнь и передать ее детям и внукам», — написала Котова в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. В афише празднования — кулинарный фестиваль «Блюда от верблюда», который завершится выступлением певца Олега Майами, на сцене около Торгового центра выступит Дима Билан, а около ледовой арены «Трактор» — дуэт HammAli & Navai. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU. 10:35 07.09.2024 Полпред Владимир Якушев поздравил жителей Челябинска с Днем города. Якушев подчеркнул, что Челябинск – город трудовой, промышленный и надёжный. "В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал главной кузницей Урала, где ковалась Великая Победа. В наши дни Челябинск снова на передовой трудового фронта", - говорится в поздравлении. 10:15 07.09.2024 Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с праздником. «Многие живут здесь с самого рождения, кто-то однажды приехал, чтобы остаться навсегда. Всех нас объединяет чувство любви к городу. В день рождения Челябинска я хочу пожелать его жителям пронести любовь к своему городу через всю жизнь и передать ее детям и внукам», — написала Котова в своем telegram-канале.