06 сентября 2024

Челябинск празднует 288-летние: главные события Дня города. Онлайн-трансляция

В Челябинске на День города выступит Дима Билан и пройдет огненное шоу
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Челябинцы 7 сентября отмечают День города Фото:

В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. В афише празднования — кулинарный фестиваль «Блюда от верблюда», который завершится выступлением певца Олега Майами, на сцене около Торгового центра выступит Дима Билан, а около ледовой арены «Трактор» — дуэт HammAli & Navai. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.

10:35 07.09.2024 Полпред Владимир Якушев поздравил жителей Челябинска с Днем города. Якушев подчеркнул, что Челябинск – город трудовой, промышленный и надёжный. "В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал главной кузницей Урала, где ковалась Великая Победа. В наши дни Челябинск снова на передовой трудового фронта", - говорится в поздравлении.

10:15 07.09.2024 Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с праздником. «Многие живут здесь с самого рождения, кто-то однажды приехал, чтобы остаться навсегда. Всех нас объединяет чувство любви к городу. В день рождения Челябинска я хочу пожелать его жителям пронести любовь к своему городу через всю жизнь и передать ее детям и внукам», — написала Котова в своем telegram-канале.

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В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. В афише празднования — кулинарный фестиваль «Блюда от верблюда», который завершится выступлением певца Олега Майами, на сцене около Торгового центра выступит Дима Билан, а около ледовой арены «Трактор» — дуэт HammAli & Navai. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU. 10:35 07.09.2024 Полпред Владимир Якушев поздравил жителей Челябинска с Днем города. Якушев подчеркнул, что Челябинск – город трудовой, промышленный и надёжный. "В годы Великой Отечественной войны Челябинск стал главной кузницей Урала, где ковалась Великая Победа. В наши дни Челябинск снова на передовой трудового фронта", - говорится в поздравлении. 10:15 07.09.2024 Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с праздником. «Многие живут здесь с самого рождения, кто-то однажды приехал, чтобы остаться навсегда. Всех нас объединяет чувство любви к городу. В день рождения Челябинска я хочу пожелать его жителям пронести любовь к своему городу через всю жизнь и передать ее детям и внукам», — написала Котова в своем telegram-канале.
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