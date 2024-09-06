В Челябинске 7 сентября ограничили движение для транспорта по нескольким улицам

07 сентября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Улицы в Челябинске перекрыты до 23:00 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 7 сентября из-за празднования Дня города ограничили движение для транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. «В Челябинске 7 сентября с 10:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня города будет ограничено движение транспорта по улице Красной на участке от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение по улице Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы, а также по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной закроют с 14:00 до 23:00. Проезд по улице 250-летия Челябинска от улицы Салавата Юлаева до улицы Академика Макеева и по улице Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска будет перекрыт с 17:00 до 23:00. В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 7 сентября из-за празднования Дня города ограничили движение для транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. «В Челябинске 7 сентября с 10:00 до 23:00 в связи с празднованием Дня города будет ограничено движение транспорта по улице Красной на участке от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Движение по улице Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы, а также по улице Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной закроют с 14:00 до 23:00. Проезд по улице 250-летия Челябинска от улицы Салавата Юлаева до улицы Академика Макеева и по улице Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска будет перекрыт с 17:00 до 23:00. В Челябинске 7 сентября отмечается День города. В честь 288-летия запланировано проведение мероприятий с участием горожан и приглашенных звезд. Как Челябинск празднует День города в 2024 году — в онлайн-трансляции на URA.RU.