В ХМАО спрос на музыкантов подскочил в несколько раз

В ХМАО за год число вакансий для таких творческих профессий, как музыкант, выросло почти в четыре раза. Также работодатели стали чаще искать фотографов и архитекторов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».
«Среди творческих специалистов в ХМАО больше всего спрос работодателей вырос на музыкантов — почти в 4 раза за год (+283%). Профессия фотографа заняла второе место по числу новых вакансий — рост в 3,8 раза (+279%). На третьем месте по популярности архитекторы — на портале за год число вакансий выросло на 164%», — сообщили эксперты.
Среди высокооплачиваемых творческих профессий лидирует архитектор. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию составляет 89 236 рублей в месяц (+11% за год). Музыканты в Югре в среднем могут зарабатывать 81,3 тысячи рублей, а фотографы — почти 48 тысяч рублей. Эксперты отметили, что доходы музыкантов за год выросли на 66%. На хорошую зарплату в ХМАО могут рассчитывать дизайнеры — более 81 тысячи рублей.
В целом в округе за год количество вакансий выросло на 3%. Средняя зарплата югорчан составила 66,8 тысячи рублей.
Самыми востребованными в округе специалистами-вахтовиками стали монтажники, кладовщики и маляры. Спрос на них за год вырос на 71%, 53% и 43% соответственно. Средняя зарплата монтажников в летний сезон составила 176 тысяч рублей, у кладовщиков — 116,2 тысячи рублей.
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