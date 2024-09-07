В Воронежской области введен режим ЧС после мощного пожара из-за удара ВСУ

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение, возгорание, пожарные
В Воронежской области после падения БПЛА начался пожар Фото:

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Острогожского района Воронежской области после падения украинского беспилотника и последовавшего за этим пожара с детонацией. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«На территории Острогожского района объявлен режим ЧС», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также добавил, что причиной этому послужил пожар, который возник в результате падения БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее в регионе жителей начали эвакуировать после падения дрона ВСУ. В безопасных районах были развернуты пункты временного размещения, куда доставили жителей Острогожского района.

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Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Острогожского района Воронежской области после падения украинского беспилотника и последовавшего за этим пожара с детонацией. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «На территории Острогожского района объявлен режим ЧС», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также добавил, что причиной этому послужил пожар, который возник в результате падения БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет. Ранее в регионе жителей начали эвакуировать после падения дрона ВСУ. В безопасных районах были развернуты пункты временного размещения, куда доставили жителей Острогожского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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