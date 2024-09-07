В Воронежской области введен режим ЧС после мощного пожара из-за удара ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Острогожского района Воронежской области после падения украинского беспилотника и последовавшего за этим пожара с детонацией. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
«На территории Острогожского района объявлен режим ЧС», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также добавил, что причиной этому послужил пожар, который возник в результате падения БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее в регионе жителей начали эвакуировать после падения дрона ВСУ. В безопасных районах были развернуты пункты временного размещения, куда доставили жителей Острогожского района.
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Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Острогожского района Воронежской области после падения украинского беспилотника и последовавшего за этим пожара с детонацией. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. «На территории Острогожского района объявлен режим ЧС», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также добавил, что причиной этому послужил пожар, который возник в результате падения БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет. Ранее в регионе жителей начали эвакуировать после падения дрона ВСУ. В безопасных районах были развернуты пункты временного размещения, куда доставили жителей Острогожского района.