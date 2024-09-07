Ни один школьник не провалил вопрос про СВО в ЕГЭ по истории

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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
Школьники при сдаче ЕГЭ по истории правильно ответили на все вопросы, связанные с СВО, следует из данных ФИПИ Фото:

Никто из школьников, сдававших ЕГЭ по истории, не допустил ошибку в ответе на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав РФ. Это следует из данных, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

«Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — передает РИА Новости со ссылкой данные анализа. Отмечается, что ошибки были допущены в вопросе, в котором было необходимо указать героя, связанного с СВО. Однако они не имели массовый характер. По словам зампреда Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, результат безошибочного выполнения заданий по СВО связан с наличием специального учебника, в котором отражена вся информация по конфликту на Украине.

Более 89 тысяч российских школьников сдали ЕГЭ по истории. Средний балл составил 57, этот результат сопоставим с аналогичными показателями прошлых лет.

Ранее ФИПИ на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию. В КИМ ЕГЭ-2025 по русскому языку будет запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора.

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Никто из школьников, сдававших ЕГЭ по истории, не допустил ошибку в ответе на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав РФ. Это следует из данных, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). «Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — передает РИА Новости со ссылкой данные анализа. Отмечается, что ошибки были допущены в вопросе, в котором было необходимо указать героя, связанного с СВО. Однако они не имели массовый характер. По словам зампреда Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, результат безошибочного выполнения заданий по СВО связан с наличием специального учебника, в котором отражена вся информация по конфликту на Украине. Более 89 тысяч российских школьников сдали ЕГЭ по истории. Средний балл составил 57, этот результат сопоставим с аналогичными показателями прошлых лет. Ранее ФИПИ на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию. В КИМ ЕГЭ-2025 по русскому языку будет запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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