Ни один школьник не провалил вопрос про СВО в ЕГЭ по истории

07 сентября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Школьники при сдаче ЕГЭ по истории правильно ответили на все вопросы, связанные с СВО, следует из данных ФИПИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Никто из школьников, сдававших ЕГЭ по истории, не допустил ошибку в ответе на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав РФ. Это следует из данных, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). «Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — передает РИА Новости со ссылкой данные анализа. Отмечается, что ошибки были допущены в вопросе, в котором было необходимо указать героя, связанного с СВО. Однако они не имели массовый характер. По словам зампреда Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, результат безошибочного выполнения заданий по СВО связан с наличием специального учебника, в котором отражена вся информация по конфликту на Украине. Более 89 тысяч российских школьников сдали ЕГЭ по истории. Средний балл составил 57, этот результат сопоставим с аналогичными показателями прошлых лет. Ранее ФИПИ на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию. В КИМ ЕГЭ-2025 по русскому языку будет запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Никто из школьников, сдававших ЕГЭ по истории, не допустил ошибку в ответе на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав РФ. Это следует из данных, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). «Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — передает РИА Новости со ссылкой данные анализа. Отмечается, что ошибки были допущены в вопросе, в котором было необходимо указать героя, связанного с СВО. Однако они не имели массовый характер. По словам зампреда Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, результат безошибочного выполнения заданий по СВО связан с наличием специального учебника, в котором отражена вся информация по конфликту на Украине. Более 89 тысяч российских школьников сдали ЕГЭ по истории. Средний балл составил 57, этот результат сопоставим с аналогичными показателями прошлых лет. Ранее ФИПИ на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию. В КИМ ЕГЭ-2025 по русскому языку будет запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора.