ФИПИ раскрыл, что изменится в ЕГЭ в 2025 году

ЕГЭ по русскому в 2025 году: запрет на обращение к аниме в сочинениях

23 августа 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

ФИПИ представил проекты документов со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию. Однако для русского языка планируется новый запрет. «Изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию», — написали в сообщении на сайте ФИПИ. Одновременно в ЕГЭ по русскому языку планируют утвердить новый запрет. В формулировке задания 27 (развернутый ответ) указана проблема и требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. В КИМ ЕГЭ-2025 будет запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора. Ранее депутаты Государственной думы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП предложили законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении к традиционным государственным экзаменам. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман выступил против законопроекта об отмене ЕГЭ. По его мнению, этот экзамен позволяет более полно оценить знания по предмету, тогда как традиционные экзамены с билетами ограничивают проверку знаний только по выбранной теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) на своем официальном сайте сообщил, что в ЕГЭ-2025 не будут внесены изменения в экзаменационные материалы по биологии, географии, истории, математике и обществознанию. Однако для русского языка планируется новый запрет. «Изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию», — написали в сообщении на сайте ФИПИ. Одновременно в ЕГЭ по русскому языку планируют утвердить новый запрет. В формулировке задания 27 (развернутый ответ) указана проблема и требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. В КИМ ЕГЭ-2025 будет запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора. Ранее депутаты Государственной думы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП предложили законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении к традиционным государственным экзаменам. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман выступил против законопроекта об отмене ЕГЭ. По его мнению, этот экзамен позволяет более полно оценить знания по предмету, тогда как традиционные экзамены с билетами ограничивают проверку знаний только по выбранной теме.