Престарелая пенсионерка устроила смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Три пассажира госпитализированы с различными травмами (фото из архива) Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень ночью 7 сентября произошло смертельное ДТП. 74-летняя пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В результате она погибла на месте, а три пассажира получили серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

«74-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем „Джили“… выезжая на федеральную трассу выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла постоянный контроль за контроль над управлением автомашины и допустила наезд на дорожное ограждение- отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля „Джили“ погибла на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в telegram-канале ведомства.

Три пассажира были госпитализированы с серьезными травмами. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

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На трассе Екатеринбург — Тюмень ночью 7 сентября произошло смертельное ДТП. 74-летняя пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В результате она погибла на месте, а три пассажира получили серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «74-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем „Джили“… выезжая на федеральную трассу выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла постоянный контроль за контроль над управлением автомашины и допустила наезд на дорожное ограждение- отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля „Джили“ погибла на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Три пассажира были госпитализированы с серьезными травмами. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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