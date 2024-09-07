Престарелая пенсионерка устроила смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото

07 сентября 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Три пассажира госпитализированы с различными травмами (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Екатеринбург — Тюмень ночью 7 сентября произошло смертельное ДТП. 74-летняя пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В результате она погибла на месте, а три пассажира получили серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «74-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем „Джили“… выезжая на федеральную трассу выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла постоянный контроль за контроль над управлением автомашины и допустила наезд на дорожное ограждение- отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля „Джили“ погибла на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Три пассажира были госпитализированы с серьезными травмами. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбург — Тюмень ночью 7 сентября произошло смертельное ДТП. 74-летняя пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В результате она погибла на месте, а три пассажира получили серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «74-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем „Джили“… выезжая на федеральную трассу выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла постоянный контроль за контроль над управлением автомашины и допустила наезд на дорожное ограждение- отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля „Джили“ погибла на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в telegram-канале ведомства. Три пассажира были госпитализированы с серьезными травмами. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.