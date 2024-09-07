На трассе Екатеринбург — Тюмень ночью 7 сентября произошло смертельное ДТП. 74-летняя пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В результате она погибла на месте, а три пассажира получили серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.
«74-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем „Джили“… выезжая на федеральную трассу выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла постоянный контроль за контроль над управлением автомашины и допустила наезд на дорожное ограждение- отбойник. В результате ДТП водитель автомобиля „Джили“ погибла на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в telegram-канале ведомства.
Три пассажира были госпитализированы с серьезными травмами. Отмечается, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.
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