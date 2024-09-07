МИД: Запад стал негласно наращивать поставки газа из РФ

07 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Европа потеряла из-за отказа от российского газа более 1,5 трлн долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. При этом ее энергоносители якобы закрыты. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, отметив, что в Азии также востребован российский газ и стране нужно укрепляться на этом рынке. «Негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного», — заявил Биричевский в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что российская сторона значительно увеличила поставки газа в Индию и КНР. Также и другие азиатские страны проявляют «заметный интерес» к энергоносителям, однако есть риски, связанные с расчетами с этими государствами. Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что отказ европейских государств от газа из России может привести к деиндустриализации стран ЕС. На данный момент ущерб Европе из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 трлн долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. При этом ее энергоносители якобы закрыты. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, отметив, что в Азии также востребован российский газ и стране нужно укрепляться на этом рынке. «Негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного», — заявил Биричевский в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что российская сторона значительно увеличила поставки газа в Индию и КНР. Также и другие азиатские страны проявляют «заметный интерес» к энергоносителям, однако есть риски, связанные с расчетами с этими государствами. Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что отказ европейских государств от газа из России может привести к деиндустриализации стран ЕС. На данный момент ущерб Европе из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 трлн долларов.