Страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. При этом ее энергоносители якобы закрыты. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, отметив, что в Азии также востребован российский газ и стране нужно укрепляться на этом рынке.
«Негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного», — заявил Биричевский в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что российская сторона значительно увеличила поставки газа в Индию и КНР. Также и другие азиатские страны проявляют «заметный интерес» к энергоносителям, однако есть риски, связанные с расчетами с этими государствами.
Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что отказ европейских государств от газа из России может привести к деиндустриализации стран ЕС. На данный момент ущерб Европе из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 трлн долларов.
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