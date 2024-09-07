МИД: Запад стал негласно наращивать поставки газа из РФ

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Европа потеряла из-за отказа от российского газа более 1,5 трлн долларов Фото:

Страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. При этом ее энергоносители якобы закрыты. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, отметив, что в Азии также востребован российский газ и стране нужно укрепляться на этом рынке.

«Негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного», — заявил Биричевский в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что российская сторона значительно увеличила поставки газа в Индию и КНР. Также и другие азиатские страны проявляют «заметный интерес» к энергоносителям, однако есть риски, связанные с расчетами с этими государствами.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что отказ европейских государств от газа из России может привести к деиндустриализации стран ЕС. На данный момент ущерб Европе из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 трлн долларов.

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Страны Европы начали негласно наращивать поставки газа из России. При этом ее энергоносители якобы закрыты. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, отметив, что в Азии также востребован российский газ и стране нужно укрепляться на этом рынке. «Негласно все больше закупается российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного», — заявил Биричевский в разговоре с «Известиями». Он уточнил, что российская сторона значительно увеличила поставки газа в Индию и КНР. Также и другие азиатские страны проявляют «заметный интерес» к энергоносителям, однако есть риски, связанные с расчетами с этими государствами. Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что отказ европейских государств от газа из России может привести к деиндустриализации стран ЕС. На данный момент ущерб Европе из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 трлн долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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