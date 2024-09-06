В Верхотурье (Свердловская область) женщина угрожала взорвать районную больницу. Пациентов и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы.
«Женщина сидит на втором этаже в хирургии. Зашла обмотанная взрывчаткой… Орет: „сейчас все взорву здесь“», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал Mash.
Женщину задержали, сказано в посте. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там сообщили, что проверяют информацию. Ответ ожидается.
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