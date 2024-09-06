06 сентября 2024

«Зашла, обмотанная взрывчаткой»: женщина угрожала взорвать больницу в Свердловской области. Видео

В Верхотурье задержали женщину, угрожавшую взорвать больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, общежитие, подъезд, полиция, разруха, полицейский автомобиль
На месте работают полицейские и спасатели (фото из архива) Фото:

В Верхотурье (Свердловская область) женщина угрожала взорвать районную больницу. Пациентов и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы.

«Женщина сидит на втором этаже в хирургии. Зашла обмотанная взрывчаткой… Орет: „сейчас все взорву здесь“», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал Mash.

Женщину задержали, сказано в посте. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там сообщили, что проверяют информацию. Ответ ожидается.

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В Верхотурье (Свердловская область) женщина угрожала взорвать районную больницу. Пациентов и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы. «Женщина сидит на втором этаже в хирургии. Зашла обмотанная взрывчаткой… Орет: „сейчас все взорву здесь“», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал Mash. Женщину задержали, сказано в посте. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там сообщили, что проверяют информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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