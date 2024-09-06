Происшествия «Зашла, обмотанная взрывчаткой»: женщина угрожала взорвать больницу в Свердловской области. Видео В Верхотурье задержали женщину, угрожавшую взорвать больницу 07 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + На месте работают полицейские и спасатели (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область) женщина угрожала взорвать районную больницу. Пациентов и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы. «Женщина сидит на втором этаже в хирургии. Зашла обмотанная взрывчаткой… Орет: „сейчас все взорву здесь“», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал Mash. Женщину задержали, сказано в посте. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там сообщили, что проверяют информацию. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Верхотурье (Свердловская область) женщина угрожала взорвать районную больницу. Пациентов и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы. «Женщина сидит на втором этаже в хирургии. Зашла обмотанная взрывчаткой… Орет: „сейчас все взорву здесь“», — сказано в видео, которое публикует telegram-канал Mash. Женщину задержали, сказано в посте. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там сообщили, что проверяют информацию. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям