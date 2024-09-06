В МВД раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва свердловской больницы

Информация об угрозе взрыва больницы в Верхотурье (Свердловская область) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было», — отметил полковник Горелых.
Он также добавил, что сейчас больница работает в штатном режиме. По данному инциденту началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заключил Горелых.
Ранее сообщалось, что женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу в Верхотурье. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали. Случившееся попало на видео.
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