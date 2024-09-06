06 сентября 2024

В МВД раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва свердловской больницы

Горелых: информация об угрозе взрыва свердловской больницы оказалась фейковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, оцепление, место преступления, силовик в маске
Сейчас больница работает в штатном режиме Фото:

Информация об угрозе взрыва больницы в Верхотурье (Свердловская область) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было», — отметил полковник Горелых.

Он также добавил, что сейчас больница работает в штатном режиме. По данному инциденту началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заключил Горелых.

Ранее сообщалось, что женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу в Верхотурье. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали. Случившееся попало на видео.

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Информация об угрозе взрыва больницы в Верхотурье (Свердловская область) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было», — отметил полковник Горелых. Он также добавил, что сейчас больница работает в штатном режиме. По данному инциденту началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заключил Горелых. Ранее сообщалось, что женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу в Верхотурье. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали. Случившееся попало на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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