Происшествия В МВД раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва свердловской больницы Горелых: информация об угрозе взрыва свердловской больницы оказалась фейковой 07 сентября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Сейчас больница работает в штатном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU Информация об угрозе взрыва больницы в Верхотурье (Свердловская область) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было», — отметил полковник Горелых. Он также добавил, что сейчас больница работает в штатном режиме. По данному инциденту началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заключил Горелых. Ранее сообщалось, что женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу в Верхотурье. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали. Случившееся попало на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информация об угрозе взрыва больницы в Верхотурье (Свердловская область) не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация о наличии у женщины опасного предмета не соответствует действительности. Гражданка задержана и доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Реальной угрозы зданию, врачам и посетителям не было», — отметил полковник Горелых. Он также добавил, что сейчас больница работает в штатном режиме. По данному инциденту началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заключил Горелых. Ранее сообщалось, что женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу в Верхотурье. Всех пациентов и сотрудников эвакуировали. Случившееся попало на видео. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям