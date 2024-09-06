06 сентября 2024

Бывшему ректору РГППУ Дубицкому вменяют крупную растрату

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Дубицкий настаивает, что признательных показаний не давал
Валерий Дубицкий настаивает, что признательных показаний не давал Фото:

Бывшего ректора РГППУ Валерия Дубицкого, об уголовном деле в отношении которого URA.RU сообщило ранее, подозревают в растрате более миллиона рублей. Об этом агентству рассказал информированный источник.

«По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, Дубицкий растратил 1,035 миллиона рублей в личных интересах. Он дал признательные показания», — уточнил собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по ч.4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Сам Дубицкий при этом заявляет, что об уголовном деле ему еще даже никто не сообщил. Он готов отстаивать свою позицию.

Дубицкий был ректором (с приставкой «и. о.») РГППУ с 2021 года до июня 2024-го. До переезда в Екатеринбург Дубицкий возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником.

Обновлено в 13:40:

В разговоре с URA.RU Дубицкий заявил, что речь может идти об аренде квартиры. А также дал понять, что вину не признает и готов защищаться. Его полный комментарий — по ссылке.

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Бывшего ректора РГППУ Валерия Дубицкого, об уголовном деле в отношении которого URA.RU сообщило ранее, подозревают в растрате более миллиона рублей. Об этом агентству рассказал информированный источник. «По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, Дубицкий растратил 1,035 миллиона рублей в личных интересах. Он дал признательные показания», — уточнил собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по ч.4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сам Дубицкий при этом заявляет, что об уголовном деле ему еще даже никто не сообщил. Он готов отстаивать свою позицию. Дубицкий был ректором (с приставкой «и. о.») РГППУ с 2021 года до июня 2024-го. До переезда в Екатеринбург Дубицкий возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником. Обновлено в 13:40: В разговоре с URA.RU Дубицкий заявил, что речь может идти об аренде квартиры. А также дал понять, что вину не признает и готов защищаться. Его полный комментарий — по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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