Бывший ректор крупного уральского вуза попал под уголовное дело

Силовики взялись за ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ, Екатеринбург) Валерия Дубицкого. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации учреждения. Сам Валерий Дубицкий информацию опроверг.
«В отношении Дубицкого возбуждено уголовное дело. Он дал признательные показания», — сообщил собеседник агентства. Дубицкий якобы находится под подпиской о невыезде, добавил он. В Следственный комитет направлена просьба о комментарии по теме, ответ ожидается. По словам самого Дубицкого, об уголовном деле ему еще даже никто не сообщал.
Дубицкий был ректором (с приставкой «и. о.») РГППУ с 2021 года до июня 2024-го. Рассказывая о его увольнении, один из источников URA.RU утверждал, что решение было принято якобы после состоявшейся в апреле проверки секретного делопроизводства.
До переезда в Екатеринбург Дубицкий возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником. Считается, что он был одним из противников объединения РГППУ с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ) в формате поглощения, которое активно обсуждается с начала 2023 года, но постоянно откладывается.
Обновлено в 13:38:
Валерию Дубицкому вменяют растрату 1,035 миллиона рублей (ч. 4. ст. 160 УК РФ). В разговоре с URA.RU он заявил, что речь может идти об аренде квартиры. А также дал понять, что вину не признает и готов защищаться.
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