В Челябинской области по данным на 12:00 7 сентября явка на выборах губернатора составила 7,27%. Об этом URA.RU сообщил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Голицын.
«На 12:00 7 сентября явка на выборах губернатора Челябинской области составила 7,27%. Проголосовали 174 927 избирателей», — сообщил Голицын.
Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал 51% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. «Все замечания, которые поступают, стараемся вовремя в рабочем порядке отрабатывать», — добавил Голицын.
В Челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора, а также 386 городских и районных депутатов. Главные события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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