06 сентября 2024

Явка на выборах губернатора Челябинской области превысила 7%. Видео

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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
В Челябинской области проголосовали более 174 тысяч человек Фото:

В Челябинской области по данным на 12:00 7 сентября явка на выборах губернатора составила 7,27%. Об этом URA.RU сообщил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Голицын.

«На 12:00 7 сентября явка на выборах губернатора Челябинской области составила 7,27%. Проголосовали 174 927 избирателей», — сообщил Голицын.

Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал 51% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. «Все замечания, которые поступают, стараемся вовремя в рабочем порядке отрабатывать», — добавил Голицын.

В Челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора, а также 386 городских и районных депутатов. Главные события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

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В Челябинской области по данным на 12:00 7 сентября явка на выборах губернатора составила 7,27%. Об этом URA.RU сообщил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Голицын. «На 12:00 7 сентября явка на выборах губернатора Челябинской области составила 7,27%. Проголосовали 174 927 избирателей», — сообщил Голицын. Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовал 51% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. «Все замечания, которые поступают, стараемся вовремя в рабочем порядке отрабатывать», — добавил Голицын. В Челябинской области 7 и 8 сентября проходят выборы губернатора, а также 386 городских и районных депутатов. Главные события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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