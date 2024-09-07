Происшествия ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, есть пострадавшие 07 сентября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + Гладков сообщил о повреждениях городской инфраструктуры и пострадавшем мужчине в связи с обстрелом ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина, он в тяжелом состоянии находится в больнице. Также повреждения получили автомобили и дома местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Три населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что раненого в тяжелом состоянии увезли в больницу со множественными осколочными ранениями рук, ног, спины, головы и груди. Также губернатор добавил, что в селе Козьмодемьяновка из-за атаки БПЛА повреждено ограждение частного дома, а осколками были посечены три автомобиля. В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка украинский дрон атаковал КАМАЗ, его водитель не получил травм, само транспортное средство повреждено. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в регионе создается добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты от обстрелов и диверсий. Отряд будет охранять объекты инфраструктуры, уничтожать беспилотники, эвакуировать жителей и обеспечивать безопасность населения. Все задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина, он в тяжелом состоянии находится в больнице. Также повреждения получили автомобили и дома местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Три населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Шебекинском городском округе в поселке Шамино дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что раненого в тяжелом состоянии увезли в больницу со множественными осколочными ранениями рук, ног, спины, головы и груди. Также губернатор добавил, что в селе Козьмодемьяновка из-за атаки БПЛА повреждено ограждение частного дома, а осколками были посечены три автомобиля. В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка украинский дрон атаковал КАМАЗ, его водитель не получил травм, само транспортное средство повреждено. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в регионе создается добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты от обстрелов и диверсий. Отряд будет охранять объекты инфраструктуры, уничтожать беспилотники, эвакуировать жителей и обеспечивать безопасность населения. Все задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям