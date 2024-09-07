Певица Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой

07 сентября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Седокова предпочла не разводить шумиху из-за развода с супругом и написала в соцсетях, что справится сама Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Она сообщила об этом в своем блоге, заявив, что не будет выносить напоказ эту ситуацию и сама исправит свои ошибки. «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да, они есть. Помимо голоса, со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни», — написала Седокова в своем личном блоге в соцсети. Она добавила, что свои ошибки она будет исправлять сама и не будет разводить шум из-за ситуации. Также певица отметила, что она и Тимма благодарны друг другу за совместный путь. Сам баскетболист в соцсетях писал, что недоволен поведением бывшей супруги. Он не верит ни одному слову певицы и заявил, что она променяла их брак на деньги. Еще 13 августа артистка сообщила о проблемах в семейной жизни. Она заявила, что чуть не развелась с Тиммой по прилету в США, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Она сообщила об этом в своем блоге, заявив, что не будет выносить напоказ эту ситуацию и сама исправит свои ошибки. «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да, они есть. Помимо голоса, со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни», — написала Седокова в своем личном блоге в соцсети. Она добавила, что свои ошибки она будет исправлять сама и не будет разводить шум из-за ситуации. Также певица отметила, что она и Тимма благодарны друг другу за совместный путь. Сам баскетболист в соцсетях писал, что недоволен поведением бывшей супруги. Он не верит ни одному слову певицы и заявил, что она променяла их брак на деньги. Еще 13 августа артистка сообщила о проблемах в семейной жизни. Она заявила, что чуть не развелась с Тиммой по прилету в США, передает 360.ru.