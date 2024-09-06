Казаки добрались до конной статуи Чингисхана в Монголии, которая считается самой большой в мире. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов.
«Международный конный поход из Кургана дошел до самой большой конной статуи в мире. Это памятник Чингисхану в Монголии», — сообщил Попов. К сообщению прикреплено видео с места событий.
Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Они проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!