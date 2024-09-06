06 сентября 2024

Курганские казаки прибыли к самой большой конной статуе в мире. Видео

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Казаки достигли цели в конном походе
Казаки достигли цели в конном походе Фото:

Казаки добрались до конной статуи Чингисхана в Монголии, которая считается самой большой в мире. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов.

«Международный конный поход из Кургана дошел до самой большой конной статуи в мире. Это памятник Чингисхану в Монголии», — сообщил Попов. К сообщению прикреплено видео с места событий.

Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Они проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России.

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Казаки добрались до конной статуи Чингисхана в Монголии, которая считается самой большой в мире. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов. «Международный конный поход из Кургана дошел до самой большой конной статуи в мире. Это памятник Чингисхану в Монголии», — сообщил Попов. К сообщению прикреплено видео с места событий. Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Они проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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