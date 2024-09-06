06 сентября 2024

Избирком Челябинской области сообщил о 20,68% явки к 18:00

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Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
К 18:00 явка превысила 20% Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

В Челябинской области по данным к 18:00 7 сентября явка на выборах губернатора региона и 386 городских и районных депутатов достигла 20,68%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

«Явка на 18:00 составила 20,68%», — уточнили в избирательной комиссии Челябинской области.

Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали к 18:00 72% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. О главных событиях первого дня голосования читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Челябинской области по данным к 18:00 7 сентября явка на выборах губернатора региона и 386 городских и районных депутатов достигла 20,68%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Явка на 18:00 составила 20,68%», — уточнили в избирательной комиссии Челябинской области. Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали к 18:00 72% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. О главных событиях первого дня голосования читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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