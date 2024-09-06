Политика Выборы Избирком Челябинской области сообщил о 20,68% явки к 18:00 07 сентября 2024 в 18:52 Размер текста - 17 + К 18:00 явка превысила 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинской области по данным к 18:00 7 сентября явка на выборах губернатора региона и 386 городских и районных депутатов достигла 20,68%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Явка на 18:00 составила 20,68%», — уточнили в избирательной комиссии Челябинской области. Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали к 18:00 72% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. О главных событиях первого дня голосования читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области по данным к 18:00 7 сентября явка на выборах губернатора региона и 386 городских и районных депутатов достигла 20,68%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Явка на 18:00 составила 20,68%», — уточнили в избирательной комиссии Челябинской области. Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали к 18:00 72% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования таким способом. О главных событиях первого дня голосования читайте в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям