06 сентября 2024

Две трети заявившихся на ДЭГ челябинских избирателей проголосовало к 15 часам

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Около двух третей заявившихся на ДЭГ, уже проголосовали Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Две трети избирателей Челябинской области, зарегистрировавшихся на портале госуслуг для дистанционного голосования (ДЭГ), проголосовали к 15 часам 7 сентября. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«На 15:00 с помощью ДЭГ проголосовали 66% избирателей из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом. Те избиратели, которые подали заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут», — сообщили в облизбиркоме.

Что касается очного голосования, то, согласно данным, введенным в ГАС «Выборы» участковыми избирательными комиссиями, на 15:00 проголосовало 365 411 избирателей, что составляет 15,18% от общего числа избирателей. Голосование 7 сентября продлится до 20 часов по местному времени.

Жители Челябинской области 7 и 8 сентября выбирают губернатора региона. Также выборы проводятся в гордуму Челябинска и еще ряда муниципалитетов.

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Две трети избирателей Челябинской области, зарегистрировавшихся на портале госуслуг для дистанционного голосования (ДЭГ), проголосовали к 15 часам 7 сентября. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «На 15:00 с помощью ДЭГ проголосовали 66% избирателей из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом. Те избиратели, которые подали заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут», — сообщили в облизбиркоме. Что касается очного голосования, то, согласно данным, введенным в ГАС «Выборы» участковыми избирательными комиссиями, на 15:00 проголосовало 365 411 избирателей, что составляет 15,18% от общего числа избирателей. Голосование 7 сентября продлится до 20 часов по местному времени. Жители Челябинской области 7 и 8 сентября выбирают губернатора региона. Также выборы проводятся в гордуму Челябинска и еще ряда муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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