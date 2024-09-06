Две трети заявившихся на ДЭГ челябинских избирателей проголосовало к 15 часам

Две трети избирателей Челябинской области, зарегистрировавшихся на портале госуслуг для дистанционного голосования (ДЭГ), проголосовали к 15 часам 7 сентября. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.
«На 15:00 с помощью ДЭГ проголосовали 66% избирателей из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом. Те избиратели, которые подали заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут», — сообщили в облизбиркоме.
Что касается очного голосования, то, согласно данным, введенным в ГАС «Выборы» участковыми избирательными комиссиями, на 15:00 проголосовало 365 411 избирателей, что составляет 15,18% от общего числа избирателей. Голосование 7 сентября продлится до 20 часов по местному времени.
Жители Челябинской области 7 и 8 сентября выбирают губернатора региона. Также выборы проводятся в гордуму Челябинска и еще ряда муниципалитетов.
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