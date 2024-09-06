Политолог Мухин: одна из партий хайпует на выборах в Челябинской области

Одна из партий на выборах в Челябинской области откровенно хайпует и фактически мешает работе Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил 7 сентября на брифинге в штабе общественной поддержке региона генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«ЦИК и вообще избирательные комиссии находятся под очень серьезным прессингом, в том числе извне — внешний фактор работает. Мы должны противопоставлять ему конструктивность и спокойствие. И вызывает удивление, что в Челябинской области одна из партий — не буду ее называть — решила похайповать на выборах „за все хорошее против всего плохого“. Обращая внимания на нарушения, большая часть которых является откровенно фейковыми. Я это говорю как человек, который входил в экспертный совет ЦИК, где мы разбирали эти ситуации. Люди начинают „сигнализировать“ либо намеренно, либо по недомыслию», — сказал политолог по видеосвязи, разбирая ситуацию с выборами в стране.
По его словам, в итоге ЦИК завалена жалобами и не может реагировать на действительные проблемы. А ведь легитимность — это самое важное, что должно быть на региональных выборах. Что до реальных нарушений, результаты выборов на участках, где они подтвердятся, будут просто отменены.
Жители Челябинской области 7 и 8 сентября выбирают губернатора региона. Также выборы проводятся в 60 представительных органов власти муниципального уровня — включая городскую думу Челябинска. Голосование продлится 7 и 8 сентября.
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