Спортсмен из ЯНАО установил рекорд на Паралимпиаде в Париже

Спортсмен из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. О достижении югорчанина сообщили в мэрии района.
«Сегодня, 7 сентября, на XVII летних Паралимпийских играх в Париже прошли соревнования по лёгкой атлетике, в программе толкание ядра. Никита Дубенчук спортсмен из Нижневартовского района занял 4 место на Паралимпиаде, а также установил личный рекорд и рекорд России», — сообщает мэрия в telegram-канале.
Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра. До победы ему не хватило всего 16 сантиметров.
Ранее спортсменка из ХМАО Екатерина Ветохина заняла второе место на квалификационных соревнованиях по метанию диска на Паралимпийских играх в Париже. Ей противостояли сильнейшие спортсменки из Камеруна, Чехии, Габона, Ганы и Бразилии.
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