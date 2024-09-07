FQ: в спецоперации на Украине наступил переломный момент

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Украина скоро не сможет противостоять России без полноценного вмешательства НАТО, заявили в иностранном СМИ
Украина скоро не сможет противостоять России без полноценного вмешательства НАТО, заявили в иностранном СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между Россией и Украиной приблизился к переломному моменту, после которого Киев не сможет противостоять Москве без непосредственного участия НАТО. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО», — заявили в Fatto Quotidiano.

По словам издания, Запад должен предотвратить такое развитие событий. ВСУ уже вторглись в Курскую область с применением вооружения НАТО, а дальнейшее развитие событий может спровоцировать «катастрофическую военную компанию». 

Ранее немецкий генерал Роланд Катер заявлял, что освобождение Покровска ВС РФ станет переломным моментом в конфликте: в случае потери города Украина потеряет важные логистические пути и окажется в принципиально новой ситуации. Слова генерала передают в MK.RU.

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Конфликт между Россией и Украиной приблизился к переломному моменту, после которого Киев не сможет противостоять Москве без непосредственного участия НАТО. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО», — заявили в Fatto Quotidiano. По словам издания, Запад должен предотвратить такое развитие событий. ВСУ уже вторглись в Курскую область с применением вооружения НАТО, а дальнейшее развитие событий может спровоцировать «катастрофическую военную компанию».  Ранее немецкий генерал Роланд Катер заявлял, что освобождение Покровска ВС РФ станет переломным моментом в конфликте: в случае потери города Украина потеряет важные логистические пути и окажется в принципиально новой ситуации. Слова генерала передают в MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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