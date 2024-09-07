Миллионы людей в смертельной опасности: разрушительные кадры супертайфуна «Яги» в Китае и Вьетнаме

На Китай и Вьетнам обрушился супертайфун «Яги»

07 сентября 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Огромные волны от тайфуна «Яги» обрушиваются на берег в городском округе Путянь китайской провинция Хайнань Фото: XINHUA / Zhang Liyun / EPA / TASS Новость по теме «Яги» сносит все в Китае и Вьетнаме: факты о самом мощном тайфуне за десятилетие На Китай и Вьетнам обрушился тайфун «Яги». По мнению метеорологов, это крупнейшее природное бедствие такого характера за десять лет. Известно о как минимум трех погибших и это только в КНР. В настоящий момент более миллиона человек находятся в смертельной опасности. URA.RU публикует разрушительные кадры тайфуна и его последствий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Китай и Вьетнам обрушился тайфун «Яги». По мнению метеорологов, это крупнейшее природное бедствие такого характера за десять лет. Известно о как минимум трех погибших и это только в КНР. В настоящий момент более миллиона человек находятся в смертельной опасности. URA.RU публикует разрушительные кадры тайфуна и его последствий.