Миллионы людей в смертельной опасности: разрушительные кадры супертайфуна «Яги» в Китае и Вьетнаме

На Китай и Вьетнам обрушился супертайфун «Яги»
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Огромные волны от тайфуна «Яги» обрушиваются на берег в городском округе Путянь китайской провинция Хайнань Фото:
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«Яги» сносит все в Китае и Вьетнаме: факты о самом мощном тайфуне за десятилетие

На Китай и Вьетнам обрушился тайфун «Яги». По мнению метеорологов, это крупнейшее природное бедствие такого характера за десять лет. Известно о как минимум трех погибших и это только в КНР. В настоящий момент более миллиона человек находятся в смертельной опасности. URA.RU публикует разрушительные кадры тайфуна и его последствий.

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На Китай и Вьетнам обрушился тайфун «Яги». По мнению метеорологов, это крупнейшее природное бедствие такого характера за десять лет. Известно о как минимум трех погибших и это только в КНР. В настоящий момент более миллиона человек находятся в смертельной опасности. URA.RU публикует разрушительные кадры тайфуна и его последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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