Свердловчанка нашла килограммовый гриб. Фото

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Грибы. Тюмень, гриб, грибы, боровик
Гриб оказался не червивым (фото из архива) Фото:

Жительница Свердловской области нашла в лесу огромный боровик весом 775 граммов. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях.

«Толстячок боровичок. На удивление оказался чист, только совсем чуть-чуть внизу ножка поедена и маленькая часть шляпки. Вес боровика 775 граммов», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Также гигантский гриб находила и жительница Верхнего Тагила. Тогда она рассказала, что подосиновик размером с голову накормил всю семью.

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Жительница Свердловской области нашла в лесу огромный боровик весом 775 граммов. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях. «Толстячок боровичок. На удивление оказался чист, только совсем чуть-чуть внизу ножка поедена и маленькая часть шляпки. Вес боровика 775 граммов», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Также гигантский гриб находила и жительница Верхнего Тагила. Тогда она рассказала, что подосиновик размером с голову накормил всю семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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