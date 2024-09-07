Гриб оказался не червивым (фото из архива)
Жительница Свердловской области нашла в лесу огромный боровик весом 775 граммов. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях.
«Толстячок боровичок. На удивление оказался чист, только совсем чуть-чуть внизу ножка поедена и маленькая часть шляпки. Вес боровика 775 граммов», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Также гигантский гриб находила и жительница Верхнего Тагила. Тогда она рассказала, что подосиновик размером с голову накормил всю семью.
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