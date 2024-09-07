Свердловчанка нашла килограммовый гриб. Фото

07 сентября 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Жительница Свердловской области нашла в лесу огромный боровик весом 775 граммов. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях. «Толстячок боровичок. На удивление оказался чист, только совсем чуть-чуть внизу ножка поедена и маленькая часть шляпки. Вес боровика 775 граммов», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Также гигантский гриб находила и жительница Верхнего Тагила. Тогда она рассказала, что подосиновик размером с голову накормил всю семью.