06 сентября 2024

Спасатель из ХМАО стала чемпионом мира на соревнованиях в Китае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медаль стала 24-й в копилке спортсменки
Медаль стала 24-й в копилке спортсменки Фото:

Сотрудница МЧС из ХМАО Екатерина Чендакова стала победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в забеге по штурмовой лестнице. Мероприятие проходит в Китае с 5 по 11 сентября.

«Югорчанка Екатерина Чендакова стала Чемпионкой мира! С 5 по 11 сентября 2024 года в городе Харбин Китайской Народной Республики проходит ХIХ Чемпионат мира среди мужчин и X Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту», — сообщается в telegram-канал окружного Управления МЧС.

Дистанцию спортсменка преодолела за 6,70 секунды. Эта цифра стала повторением мирового рекорда и привела югорчанку к победе. Очередная золотая медаль стала 24-ой наградой в ее копилке на Чемпионатах мира.

Спортсмен из Нижневартовского района Никита Дубенчук ранее установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра и занять четвертое место.

Спортсменка повторила мировой рекорд и выиграла золотую медаль
Спортсменка повторила мировой рекорд и выиграла золотую медаль
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудница МЧС из ХМАО Екатерина Чендакова стала победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в забеге по штурмовой лестнице. Мероприятие проходит в Китае с 5 по 11 сентября. «Югорчанка Екатерина Чендакова стала Чемпионкой мира! С 5 по 11 сентября 2024 года в городе Харбин Китайской Народной Республики проходит ХIХ Чемпионат мира среди мужчин и X Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту», — сообщается в telegram-канал окружного Управления МЧС. Дистанцию спортсменка преодолела за 6,70 секунды. Эта цифра стала повторением мирового рекорда и привела югорчанку к победе. Очередная золотая медаль стала 24-ой наградой в ее копилке на Чемпионатах мира. Спортсмен из Нижневартовского района Никита Дубенчук ранее установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра и занять четвертое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...