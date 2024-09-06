Сотрудница МЧС из ХМАО Екатерина Чендакова стала победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в забеге по штурмовой лестнице. Мероприятие проходит в Китае с 5 по 11 сентября.
«Югорчанка Екатерина Чендакова стала Чемпионкой мира! С 5 по 11 сентября 2024 года в городе Харбин Китайской Народной Республики проходит ХIХ Чемпионат мира среди мужчин и X Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту», — сообщается в telegram-канал окружного Управления МЧС.
Дистанцию спортсменка преодолела за 6,70 секунды. Эта цифра стала повторением мирового рекорда и привела югорчанку к победе. Очередная золотая медаль стала 24-ой наградой в ее копилке на Чемпионатах мира.
Спортсмен из Нижневартовского района Никита Дубенчук ранее установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра и занять четвертое место.
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