Появились версии гибели подростка, чей труп нашли на Ботанике в Екатеринбурге

Подросток упал с 15-ого этажа (архивное фото)
Подросток, чье тело нашли несколько часов назад у многоэтажки на улице Крестинского в Екатеринбурге, погиб в разгар празднования дня рождения его друга. Версии случившегося обсуждают в telegram-каналах.
О том, что в высотке на Крестинского, 35 отмечался праздник, пишет telegram-канал Ural Mash. «Его [погибшего] должны были сдать в детский дом в понедельник 9 сентября», — передает другую версию telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Трагедия произошла вечером 9 сентября. По предварительным данным, подросток выпал с 15 этажа.
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