07 сентября 2024

Появились версии гибели подростка, чей труп нашли на Ботанике в Екатеринбурге

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Подросток упал с 15-ого этажа (архивное фото)
Подросток упал с 15-ого этажа (архивное фото) Фото:

Подросток, чье тело нашли несколько часов назад у многоэтажки на улице Крестинского в Екатеринбурге, погиб в разгар празднования дня рождения его друга. Версии случившегося обсуждают в telegram-каналах.

О том, что в высотке на Крестинского, 35 отмечался праздник, пишет telegram-канал Ural Mash. «Его [погибшего] должны были сдать в детский дом в понедельник 9 сентября», — передает другую версию telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Трагедия произошла вечером 9 сентября. По предварительным данным, подросток выпал с 15 этажа.

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Подросток, чье тело нашли несколько часов назад у многоэтажки на улице Крестинского в Екатеринбурге, погиб в разгар празднования дня рождения его друга. Версии случившегося обсуждают в telegram-каналах. О том, что в высотке на Крестинского, 35 отмечался праздник, пишет telegram-канал Ural Mash. «Его [погибшего] должны были сдать в детский дом в понедельник 9 сентября», — передает другую версию telegram-канал «Злой Екатеринбург». Трагедия произошла вечером 9 сентября. По предварительным данным, подросток выпал с 15 этажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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