MedicalXpress: интервальное голодание увеличивает риск развития рака

Ученые пришли к выводу, что интервальное голодание повышает риск развития рака при наличии генетических мутаций. Результаты соответствующих исследований опубликованы на портале MedicalXpress.
«Исследование на мышах показало, что периоды голодания с последующим возобновлением питания могут стимулировать активность стволовых клеток кишечника. Это может способствовать регенерации тканей, но также — потенциально увеличивать риск развития рака при наличии генетических мутаций», — указано в публикации.
Ранее Daily Mail писало, что наличие старших братьев и сестер связано с риском раннего развития рака толстой кишки. По мнению диетолога-нутрициолога Ларисы Габдулхаковой, добавки из свеклы могут быть включены в комплекс средств профилактики рака, пишет RT. При этом самым заметным событием в области медицины последних дней стало завершение российскими учеными доклинических испытаний вакцины против онкологических заболеваний, передает «Национальная служба новостей».
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