07 сентября 2024

Алаудинов сообщил об уничтожении трех пикапов ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов прокомментировал актуальную обстановку в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

«За день подразделения, которые работают на нашем направлении в Курской области, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину, три пикапа и один микроавтобус с противниками. Ликвидировали также одно артиллерийское орудие и существенное количество живой силы», — cообщил Алаудинов в видео, опубликованном в своем telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что линия боевого соприкосновения не претерпела особых изменений, охарактеризовав ситуацию как рабочую и контролируемую. Он выразил надежду на то, что обстановка останется под контролем и в дальнейшем.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, как ВС РФ нашли и подбили на курском направлении два украинских танка. Помимо техники ВСУ потеряли два миномета и большое количество живой силы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. «За день подразделения, которые работают на нашем направлении в Курской области, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину, три пикапа и один микроавтобус с противниками. Ликвидировали также одно артиллерийское орудие и существенное количество живой силы», — cообщил Алаудинов в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Алаудинов подчеркнул, что линия боевого соприкосновения не претерпела особых изменений, охарактеризовав ситуацию как рабочую и контролируемую. Он выразил надежду на то, что обстановка останется под контролем и в дальнейшем. Ранее Апти Алаудинов рассказал, как ВС РФ нашли и подбили на курском направлении два украинских танка. Помимо техники ВСУ потеряли два миномета и большое количество живой силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...