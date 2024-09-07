Алаудинов сообщил об уничтожении трех пикапов ВСУ в Курской области

08 сентября 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов прокомментировал актуальную обстановку в Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. «За день подразделения, которые работают на нашем направлении в Курской области, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину, три пикапа и один микроавтобус с противниками. Ликвидировали также одно артиллерийское орудие и существенное количество живой силы», — cообщил Алаудинов в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Алаудинов подчеркнул, что линия боевого соприкосновения не претерпела особых изменений, охарактеризовав ситуацию как рабочую и контролируемую. Он выразил надежду на то, что обстановка останется под контролем и в дальнейшем. Ранее Апти Алаудинов рассказал, как ВС РФ нашли и подбили на курском направлении два украинских танка. Помимо техники ВСУ потеряли два миномета и большое количество живой силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. «За день подразделения, которые работают на нашем направлении в Курской области, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину, три пикапа и один микроавтобус с противниками. Ликвидировали также одно артиллерийское орудие и существенное количество живой силы», — cообщил Алаудинов в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Алаудинов подчеркнул, что линия боевого соприкосновения не претерпела особых изменений, охарактеризовав ситуацию как рабочую и контролируемую. Он выразил надежду на то, что обстановка останется под контролем и в дальнейшем. Ранее Апти Алаудинов рассказал, как ВС РФ нашли и подбили на курском направлении два украинских танка. Помимо техники ВСУ потеряли два миномета и большое количество живой силы.