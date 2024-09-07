Алаудинов сообщил об уничтожении трех пикапов ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.
«За день подразделения, которые работают на нашем направлении в Курской области, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину, три пикапа и один микроавтобус с противниками. Ликвидировали также одно артиллерийское орудие и существенное количество живой силы», — cообщил Алаудинов в видео, опубликованном в своем telegram-канале.
Алаудинов подчеркнул, что линия боевого соприкосновения не претерпела особых изменений, охарактеризовав ситуацию как рабочую и контролируемую. Он выразил надежду на то, что обстановка останется под контролем и в дальнейшем.
Ранее Апти Алаудинов рассказал, как ВС РФ нашли и подбили на курском направлении два украинских танка. Помимо техники ВСУ потеряли два миномета и большое количество живой силы.
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Российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. «За день подразделения, которые работают на нашем направлении в Курской области, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину, три пикапа и один микроавтобус с противниками. Ликвидировали также одно артиллерийское орудие и существенное количество живой силы», — cообщил Алаудинов в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Алаудинов подчеркнул, что линия боевого соприкосновения не претерпела особых изменений, охарактеризовав ситуацию как рабочую и контролируемую. Он выразил надежду на то, что обстановка останется под контролем и в дальнейшем. Ранее Апти Алаудинов рассказал, как ВС РФ нашли и подбили на курском направлении два украинских танка. Помимо техники ВСУ потеряли два миномета и большое количество живой силы.