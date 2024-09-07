07 сентября 2024

На Кубани возбудили уголовное дело после массовой драки

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием обстоятельств массовой драки в поселке Афипском Северского района. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ведомстве.

«По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Дело рассматривается по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 7 сентября у дома культуры на улице Пушкина. В драке участвовали местные жители и лица неславянской внешности. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, взяв ход расследования под особый контроль.

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Следователи СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием обстоятельств массовой драки в поселке Афипском Северского района. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ведомстве. «По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Дело рассматривается по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 7 сентября у дома культуры на улице Пушкина. В драке участвовали местные жители и лица неславянской внешности. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, взяв ход расследования под особый контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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