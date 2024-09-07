На Кубани возбудили уголовное дело после массовой драки

08 сентября 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Следователи СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием обстоятельств массовой драки в поселке Афипском Северского района. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ведомстве. «По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Дело рассматривается по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 7 сентября у дома культуры на улице Пушкина. В драке участвовали местные жители и лица неславянской внешности. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, взяв ход расследования под особый контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием обстоятельств массовой драки в поселке Афипском Северского района. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в ведомстве. «По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Дело рассматривается по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Согласно предварительным данным, инцидент произошел 7 сентября у дома культуры на улице Пушкина. В драке участвовали местные жители и лица неславянской внешности. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, взяв ход расследования под особый контроль.