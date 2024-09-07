07 сентября 2024

На Кубани произошла массовая драка. Видео

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В Кранодарском крае устанавливают обстоятельства массовой драки Фото:

В Краснодарском крае произошла массовая драка, на место которой прибыли сотрудники полиции. Инцидент зафиксирован в Северском районе в поселке Афипский.

«По предварительной информации от районной администрации, причиной конфликта у Дома культуры стал бытовой спор, вызванный разногласиями из-за девушки. В результате инцидента серьезных травм никто не получил», — написал РБК.

Издание отметило, что проводятся следственные действия, опрос участников запланирован на 8 сентября. Тем временем, ряд telegram-каналов сообщили о том, что на месте инцидента были слышны выстрелы. Из-за потасовки, в которой участвовало от 40 до 60 человек, оказалась перекрыта дорога и образовалась пробка.

Как ранее сообщало URA.RU, массовая драка произошла в Раменском городском округе в Подмосковья. Ее 1 сентября устроили мигранты.

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В Краснодарском крае произошла массовая драка, на место которой прибыли сотрудники полиции. Инцидент зафиксирован в Северском районе в поселке Афипский. «По предварительной информации от районной администрации, причиной конфликта у Дома культуры стал бытовой спор, вызванный разногласиями из-за девушки. В результате инцидента серьезных травм никто не получил», — написал РБК. Издание отметило, что проводятся следственные действия, опрос участников запланирован на 8 сентября. Тем временем, ряд telegram-каналов сообщили о том, что на месте инцидента были слышны выстрелы. Из-за потасовки, в которой участвовало от 40 до 60 человек, оказалась перекрыта дорога и образовалась пробка. Как ранее сообщало URA.RU, массовая драка произошла в Раменском городском округе в Подмосковья. Ее 1 сентября устроили мигранты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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