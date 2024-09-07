На Кубани произошла массовая драка. Видео

08 сентября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

В Кранодарском крае устанавливают обстоятельства массовой драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснодарском крае произошла массовая драка, на место которой прибыли сотрудники полиции. Инцидент зафиксирован в Северском районе в поселке Афипский. «По предварительной информации от районной администрации, причиной конфликта у Дома культуры стал бытовой спор, вызванный разногласиями из-за девушки. В результате инцидента серьезных травм никто не получил», — написал РБК. Издание отметило, что проводятся следственные действия, опрос участников запланирован на 8 сентября. Тем временем, ряд telegram-каналов сообщили о том, что на месте инцидента были слышны выстрелы. Из-за потасовки, в которой участвовало от 40 до 60 человек, оказалась перекрыта дорога и образовалась пробка. Как ранее сообщало URA.RU, массовая драка произошла в Раменском городском округе в Подмосковья. Ее 1 сентября устроили мигранты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае произошла массовая драка, на место которой прибыли сотрудники полиции. Инцидент зафиксирован в Северском районе в поселке Афипский. «По предварительной информации от районной администрации, причиной конфликта у Дома культуры стал бытовой спор, вызванный разногласиями из-за девушки. В результате инцидента серьезных травм никто не получил», — написал РБК. Издание отметило, что проводятся следственные действия, опрос участников запланирован на 8 сентября. Тем временем, ряд telegram-каналов сообщили о том, что на месте инцидента были слышны выстрелы. Из-за потасовки, в которой участвовало от 40 до 60 человек, оказалась перекрыта дорога и образовалась пробка. Как ранее сообщало URA.RU, массовая драка произошла в Раменском городском округе в Подмосковья. Ее 1 сентября устроили мигранты.