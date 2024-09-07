Жителям ХМАО готовы заплатить за информацию о грибных полянах

Грибникам Сургута (ХМАО) готовы заплатить 10 тысяч рублей за информацию об урожайных полянах. Такое объявление появилось в местной группе VK.
«Заплатим 10 тысяч рублей тому, кто найдёт грибное место с червивостью не более 10%», — написано в публикации. Она появилась в группе «Грибы, рыбалка, ягоды, природа-ХМАО (Сургут)» VK.
Ту же цену они предлагают за номер телефона заготовителя грибов. Пока что в комментариях никто из сургутян не отозвался.
Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не собирать ягоды и грибы, растущие рядом с дорогами. Из-за пыли и выхлопных газов в таких местах растения могут быть токсичными.
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