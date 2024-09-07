07 сентября 2024
06 сентября 2024

Жителям ХМАО готовы заплатить за информацию о грибных полянах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутянам предлагают 10 тысяч рублей за номер телефона заготовителя грибов
Сургутянам предлагают 10 тысяч рублей за номер телефона заготовителя грибов Фото:

Грибникам Сургута (ХМАО) готовы заплатить 10 тысяч рублей за информацию об урожайных полянах. Такое объявление появилось в местной группе VK.

«Заплатим 10 тысяч рублей тому, кто найдёт грибное место с червивостью не более 10%», — написано в публикации. Она появилась в группе «Грибы, рыбалка, ягоды, природа-ХМАО (Сургут)» VK.

Ту же цену они предлагают за номер телефона заготовителя грибов. Пока что в комментариях никто из сургутян не отозвался.

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не собирать ягоды и грибы, растущие рядом с дорогами. Из-за пыли и выхлопных газов в таких местах растения могут быть токсичными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грибникам Сургута (ХМАО) готовы заплатить 10 тысяч рублей за информацию об урожайных полянах. Такое объявление появилось в местной группе VK. «Заплатим 10 тысяч рублей тому, кто найдёт грибное место с червивостью не более 10%», — написано в публикации. Она появилась в группе «Грибы, рыбалка, ягоды, природа-ХМАО (Сургут)» VK. Ту же цену они предлагают за номер телефона заготовителя грибов. Пока что в комментариях никто из сургутян не отозвался. Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не собирать ягоды и грибы, растущие рядом с дорогами. Из-за пыли и выхлопных газов в таких местах растения могут быть токсичными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...