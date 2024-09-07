07 сентября 2024

В Кентукки неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, американцы, полиция сша
Несколько человек ранены в результате стрельбы в штате Кентукки Фото:

В американском штате Кентукки произошла массовая стрельба, ранения получили несколько человек. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир.

«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях», — написал Бешир на своей странице в социальной сети Х. Он попросил граждан избегать этой зоны.

Известно, что ранения получили несколько человек. Сам стрелявший пока не задержан.

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В американском штате Кентукки произошла массовая стрельба, ранения получили несколько человек. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир. «Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях», — написал Бешир на своей странице в социальной сети Х. Он попросил граждан избегать этой зоны. Известно, что ранения получили несколько человек. Сам стрелявший пока не задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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