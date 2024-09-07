В Кентукки неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе, есть пострадавшие

08 сентября 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Несколько человек ранены в результате стрельбы в штате Кентукки Фото: Сергей Русанов В американском штате Кентукки произошла массовая стрельба, ранения получили несколько человек. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир. «Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях», — написал Бешир на своей странице в социальной сети Х. Он попросил граждан избегать этой зоны. Известно, что ранения получили несколько человек. Сам стрелявший пока не задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В американском штате Кентукки произошла массовая стрельба, ранения получили несколько человек. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир. «Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел. Правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях», — написал Бешир на своей странице в социальной сети Х. Он попросил граждан избегать этой зоны. Известно, что ранения получили несколько человек. Сам стрелявший пока не задержан.