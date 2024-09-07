07 сентября 2024

В Хабаровском крае подростки разбили окно на участке для голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитое окно участка уже заменили (архивное фото)
Разбитое окно участка уже заменили (архивное фото) Фото:

В Хабаровском крае два подростка были задержаны за разбивание окон на участке для голосования, сообщает краевая избирательная комиссия. Инцидент произошел ночью. Избирательные урны и документация остались невредимыми, передает РИА Новости.

«На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена», — передает сообщение РИА Новости.

После инцидента поврежденные стекла были заменены, и избирательный участок возобновил работу в штатном режиме. На момент инцидента в Хабаровском крае продолжались выборы в рамках 43 избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва.

Ранее URA.RU писало о массовом отравлении на избирательных участках Санкт-Петербурга, по которому возбудили уголовное дело. Подробнее об этом — в материале агентства.

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В Хабаровском крае два подростка были задержаны за разбивание окон на участке для голосования, сообщает краевая избирательная комиссия. Инцидент произошел ночью. Избирательные урны и документация остались невредимыми, передает РИА Новости. «На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена», — передает сообщение РИА Новости. После инцидента поврежденные стекла были заменены, и избирательный участок возобновил работу в штатном режиме. На момент инцидента в Хабаровском крае продолжались выборы в рамках 43 избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва. Ранее URA.RU писало о массовом отравлении на избирательных участках Санкт-Петербурга, по которому возбудили уголовное дело. Подробнее об этом — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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