В Хабаровском крае подростки разбили окно на участке для голосования

В Хабаровском крае два подростка были задержаны за разбивание окон на участке для голосования, сообщает краевая избирательная комиссия. Инцидент произошел ночью. Избирательные урны и документация остались невредимыми, передает РИА Новости.
«На одном из участков произошел инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена», — передает сообщение РИА Новости.
После инцидента поврежденные стекла были заменены, и избирательный участок возобновил работу в штатном режиме. На момент инцидента в Хабаровском крае продолжались выборы в рамках 43 избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва.
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