07 сентября 2024
06 сентября 2024

Первые курганцы приняли участие в выборах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Курган
В кургане проголосовали первые избиратели Фото:

Жители Кургана пришли проголосовать на избирательные участки еще до их открытия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на одном из пунктов голосования.

«Люди ждут открытия участков. Они пришли загодя», — рассказал корреспондент. На избирательный участок в КВЦ Кургана пришли несколько человек, пожелавшие проголосовать одними из первых.

Работа участка началась с гимна России. После этого избиратели прошли к членам комиссии и приняли участие в голосовании.

Выборы губернатора. Курган
Курганцы пришли отдать голоса задолго до открытия участков
Фото:
Выборы губернатора. Курган
Единый день голосования начался с гимна России
Фото:
Выборы губернатора. Курган
Первые избиратели отдали свои голоса на выборах
Фото:

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Жители Кургана пришли проголосовать на избирательные участки еще до их открытия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на одном из пунктов голосования. «Люди ждут открытия участков. Они пришли загодя», — рассказал корреспондент. На избирательный участок в КВЦ Кургана пришли несколько человек, пожелавшие проголосовать одними из первых. Работа участка началась с гимна России. После этого избиратели прошли к членам комиссии и приняли участие в голосовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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