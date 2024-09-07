В кургане проголосовали первые избиратели
Жители Кургана пришли проголосовать на избирательные участки еще до их открытия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на одном из пунктов голосования.
«Люди ждут открытия участков. Они пришли загодя», — рассказал корреспондент. На избирательный участок в КВЦ Кургана пришли несколько человек, пожелавшие проголосовать одними из первых.
Работа участка началась с гимна России. После этого избиратели прошли к членам комиссии и приняли участие в голосовании.
Курганцы пришли отдать голоса задолго до открытия участков
Единый день голосования начался с гимна России
Первые избиратели отдали свои голоса на выборах
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