«Думал, это сон»: православные волонтеры спасли курского беженца с помощью музыкального инструмента

Православные волонтеры помогли тяжелобольному беженцу из курского села, отыскав ему балалайку. Об этом сообщила сама спасительница, сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова.
«Утром я привезла балалайку в ПВР. Мой подопечный спал, хотя было уже время завтрака. Пришлось будить, он открыл глаза и сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон. Потом взял в руки балалайку и стал перебирать струны, вспоминать», — рассказала Худякова РИА Новости.
Тяжелобольной был учителем музыки и, попав в ПВР, спросил, нет ли там балалайки, вспоминает сестра милосердия. Она запомнила его слова и нашла объявление о продаже балалайки на «Авито». По словам Худяковой, у инструмента не было одной струны, поэтому пришлось покупать еще и ее. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Развернуты церковные пункты временного размещения (ПВР).
Вторжение ВСУ на территорию Курской области произошло 6 августа. Позже начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск было остановлено. По его словам, операция в Курской области завершится разгромом ВСУ. Для обеспечения безопасности жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).
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