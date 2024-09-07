Бойцы успешно применяют БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Об этом сообщил боец с позывным «Алабай».
«Благодаря переданному нам „Мавику“ враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Сейчас мы бьем противника и враг отступает. Спасибо от бойцов, чьи жизни вы спасли», — сообщил «Алабай» и поблагодарил Народный фронт и челябинцев за поддержку.
По словам российского бойца, проект «Все для Победы!» спасает жизни военнослужащих на передовой. Благодаря этой поддержке парни вернутся домой к своим семьям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!