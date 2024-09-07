Переданный из Челябинска коптер спас жизни бойцам в Курской области. Видео

08 сентября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Бойцы успешно применяют БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Об этом сообщил боец с позывным «Алабай». «Благодаря переданному нам „Мавику“ враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Сейчас мы бьем противника и враг отступает. Спасибо от бойцов, чьи жизни вы спасли», — сообщил «Алабай» и поблагодарил Народный фронт и челябинцев за поддержку. По словам российского бойца, проект «Все для Победы!» спасает жизни военнослужащих на передовой. Благодаря этой поддержке парни вернутся домой к своим семьям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Об этом сообщил боец с позывным «Алабай». «Благодаря переданному нам „Мавику“ враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Сейчас мы бьем противника и враг отступает. Спасибо от бойцов, чьи жизни вы спасли», — сообщил «Алабай» и поблагодарил Народный фронт и челябинцев за поддержку. По словам российского бойца, проект «Все для Победы!» спасает жизни военнослужащих на передовой. Благодаря этой поддержке парни вернутся домой к своим семьям.