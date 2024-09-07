07 сентября 2024

Переданный из Челябинска коптер спас жизни бойцам в Курской области. Видео

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
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Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Об этом сообщил боец с позывным «Алабай».

«Благодаря переданному нам „Мавику“ враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Сейчас мы бьем противника и враг отступает. Спасибо от бойцов, чьи жизни вы спасли», — сообщил «Алабай» и поблагодарил Народный фронт и челябинцев за поддержку.

По словам российского бойца, проект «Все для Победы!» спасает жизни военнослужащих на передовой. Благодаря этой поддержке парни вернутся домой к своим семьям.

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Переданный челябинским ОНФ коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Об этом сообщил боец с позывным «Алабай». «Благодаря переданному нам „Мавику“ враг был своевременно обнаружен в Малой Локне. Сейчас мы бьем противника и враг отступает. Спасибо от бойцов, чьи жизни вы спасли», — сообщил «Алабай» и поблагодарил Народный фронт и челябинцев за поддержку. По словам российского бойца, проект «Все для Победы!» спасает жизни военнослужащих на передовой. Благодаря этой поддержке парни вернутся домой к своим семьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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