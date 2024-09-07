07 сентября 2024
06 сентября 2024

Руководителю Кургана пришлось ждать очереди на избирательном участке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель Кургана Науменко (второй слева) ждет очереди на выборах
Руководитель Кургана Науменко (второй слева) ждет очереди на выборах Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Временно исполняющему полномочия главы города Кургана Антону Науменко пришлось стоять в очереди на избирательном участке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на участке.

«Врип главы Кургана Науменко терпеливо ждал свой очереди на избирательном участке», — рассказал корреспондент. Участок, где голосовал Науменко, находится на территории городской гимназии №30.

После голосования Науменко дал короткое интервью журналистам. Он отметил, что участие в выборах — это важное событие для каждого гражданина, и он сам всегда принимает участие в выборных мероприятиях.

Врип главы Кургана Науменко ждет очереди на выборах
Врип главы Кургана Науменко ждет очереди на выборах
Фото:
Науменко проголосовал, отстояв очередь к члену ТИК
Науменко проголосовал, отстояв очередь к члену ТИК
Фото:

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Временно исполняющему полномочия главы города Кургана Антону Науменко пришлось стоять в очереди на избирательном участке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на участке. «Врип главы Кургана Науменко терпеливо ждал свой очереди на избирательном участке», — рассказал корреспондент. Участок, где голосовал Науменко, находится на территории городской гимназии №30. После голосования Науменко дал короткое интервью журналистам. Он отметил, что участие в выборах — это важное событие для каждого гражданина, и он сам всегда принимает участие в выборных мероприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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