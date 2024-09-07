Руководитель Кургана Науменко (второй слева) ждет очереди на выборах
новость из сюжетаВыборы в гордуму Кургана в 2024 году
Временно исполняющему полномочия главы города Кургана Антону Науменко пришлось стоять в очереди на избирательном участке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на участке.
«Врип главы Кургана Науменко терпеливо ждал свой очереди на избирательном участке», — рассказал корреспондент. Участок, где голосовал Науменко, находится на территории городской гимназии №30.
После голосования Науменко дал короткое интервью журналистам. Он отметил, что участие в выборах — это важное событие для каждого гражданина, и он сам всегда принимает участие в выборных мероприятиях.
Врип главы Кургана Науменко ждет очереди на выборах
Науменко проголосовал, отстояв очередь к члену ТИК
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