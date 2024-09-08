Алаудинов заявил о смене тактики ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ стараются не попасть в зону непосредственного воздействия ВС РФ

08 сентября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

ВСУ стараются прятать тяжелую бронетехнику, заявил Алаудинов (фото из архива) Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ поменяли тактику в Курской области. Теперь они стараются не попадать в зону непосредственного воздействия российских войск, сообщил замачальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Личный состав [ВСУ] завозят издалека, выгружают его и стараются быстро скрыться, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия… На большей части участков противник активно закапывается», — приводит ТАСС слова Алаудинова. По информации командира «Ахмата», ВСУ также стараются прятать технику, поскольку в первые дни вторжения на территорию России они потеряли большое ее количество. «В первый день на одном только нашем участке мы сумели сжечь 32 единицы техники… Противник понял, что он не может безнаказанно здесь кататься», — подчеркнул Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Обстановка останется под контролем и в дальнейшем, заверил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ поменяли тактику в Курской области. Теперь они стараются не попадать в зону непосредственного воздействия российских войск, сообщил замачальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Личный состав [ВСУ] завозят издалека, выгружают его и стараются быстро скрыться, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия… На большей части участков противник активно закапывается», — приводит ТАСС слова Алаудинова. По информации командира «Ахмата», ВСУ также стараются прятать технику, поскольку в первые дни вторжения на территорию России они потеряли большое ее количество. «В первый день на одном только нашем участке мы сумели сжечь 32 единицы техники… Противник понял, что он не может безнаказанно здесь кататься», — подчеркнул Алаудинов. Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные уничтожили в Курской области три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Обстановка останется под контролем и в дальнейшем, заверил он.