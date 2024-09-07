В избиркоме ХМАО озвучили первые результаты явки на выборах

В ХМАО по состоянию на 10 утра 8 сентября явка на выборы депутата Думы округа составила 5,27%, а на муниципальных выборах проголосовало 9,17% избирателей. Такие данные озвучил окружной избирком.
«По состоянию на 10.00 на дополнительных выборах депутата Думы ХМАО — Югры седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 проголосовали 5,27 % от общего количества избирателей. На муниципальных выборах проголосовали 9,17% от общего количества избирателей», — сообщается в telegram-канале избиркома Югры.
Выборы депутата окружной Думы посетило 2869 человек, а на муниципальные выборы пришло 6886 избирателей. По данным избиркома, выборы проходят в спокойном режиме, жалоб на нарушения не поступало.
В ХМАО стартовал Единый день голосования. Депутаты окружного парламента 8 сентября выберут губернатора. Президентом России представлены три кандидата на пост главы региона, среди них врио главы округа Руслан Кухарук.
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