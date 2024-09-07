07 сентября 2024
06 сентября 2024

В избиркоме ХМАО озвучили первые результаты явки на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Югре проходят без нарушений
Выборы в Югре проходят без нарушений Фото:

В ХМАО по состоянию на 10 утра 8 сентября явка на выборы депутата Думы округа составила 5,27%, а на муниципальных выборах проголосовало 9,17% избирателей. Такие данные озвучил окружной избирком.

«По состоянию на 10.00 на дополнительных выборах депутата Думы ХМАО — Югры седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 проголосовали 5,27 % от общего количества избирателей. На муниципальных выборах проголосовали 9,17% от общего количества избирателей», — сообщается в telegram-канале избиркома Югры.

Выборы депутата окружной Думы посетило 2869 человек, а на муниципальные выборы пришло 6886 избирателей. По данным избиркома, выборы проходят в спокойном режиме, жалоб на нарушения не поступало.

В ХМАО стартовал Единый день голосования. Депутаты окружного парламента 8 сентября выберут губернатора. Президентом России представлены три кандидата на пост главы региона, среди них врио главы округа Руслан Кухарук.

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В ХМАО по состоянию на 10 утра 8 сентября явка на выборы депутата Думы округа составила 5,27%, а на муниципальных выборах проголосовало 9,17% избирателей. Такие данные озвучил окружной избирком. «По состоянию на 10.00 на дополнительных выборах депутата Думы ХМАО — Югры седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 проголосовали 5,27 % от общего количества избирателей. На муниципальных выборах проголосовали 9,17% от общего количества избирателей», — сообщается в telegram-канале избиркома Югры. Выборы депутата окружной Думы посетило 2869 человек, а на муниципальные выборы пришло 6886 избирателей. По данным избиркома, выборы проходят в спокойном режиме, жалоб на нарушения не поступало. В ХМАО стартовал Единый день голосования. Депутаты окружного парламента 8 сентября выберут губернатора. Президентом России представлены три кандидата на пост главы региона, среди них врио главы округа Руслан Кухарук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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