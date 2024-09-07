Избирком огласил явку жителей на довыборах в думу ХМАО

На выборах депутата Думы окружного значения в Югорском избирательном округе проголосовали почти восемь тысяч человек. По данным окружного избиркома, явка составила 14,49% от общего числа избирателей.
«На дополнительных выборах депутата Думы ХМАО седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 проголосовали 7885 человек. Это составляет 14,49% от общего количества избирателей», — сообщила избирательная комиссия.
Также в ХМАО выбирают глав девяти поселений в Кондинском, Советском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Активней всего, по данным избиркома на 12:00, в выборах участвуют жители сельского поселения Цингалы Ханты-Мансийского района, где явка составила 38,69%. Больше 35% сельчан проголосовали в селе Болчары Кондинского района. По информации избиркома, выборы проходят в спокойном режиме, жалоб на нарушения не поступало.
Ранее URA.RU писало, что 8 сентября на 10 часов утра явка на выборы депутата Думы округа составила 5,27%. Избирательные участки посетили 2, 8 тысяч человек.
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