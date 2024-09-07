07 сентября 2024

Избирком огласил явку жителей на довыборах в думу ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Явка на выборы депутата окружной Думы в ХМАО в 12:00 составила почти 15 %
Явка на выборы депутата окружной Думы в ХМАО в 12:00 составила почти 15 % Фото:

На выборах депутата Думы окружного значения в Югорском избирательном округе проголосовали почти восемь тысяч человек. По данным окружного избиркома, явка составила 14,49% от общего числа избирателей.

«На дополнительных выборах депутата Думы ХМАО седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 проголосовали 7885 человек. Это составляет 14,49% от общего количества избирателей», — сообщила избирательная комиссия.

Также в ХМАО выбирают глав девяти поселений в Кондинском, Советском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Активней всего, по данным избиркома на 12:00,  в выборах участвуют жители сельского поселения Цингалы Ханты-Мансийского района, где явка составила 38,69%. Больше 35% сельчан проголосовали в селе Болчары Кондинского района. По информации избиркома, выборы проходят в спокойном режиме, жалоб на нарушения не поступало. 

Ранее URA.RU писало, что 8 сентября  на 10 часов утра явка на выборы депутата Думы округа составила 5,27%. Избирательные участки посетили 2, 8 тысяч человек.

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На выборах депутата Думы окружного значения в Югорском избирательном округе проголосовали почти восемь тысяч человек. По данным окружного избиркома, явка составила 14,49% от общего числа избирателей. «На дополнительных выборах депутата Думы ХМАО седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2 проголосовали 7885 человек. Это составляет 14,49% от общего количества избирателей», — сообщила избирательная комиссия. Также в ХМАО выбирают глав девяти поселений в Кондинском, Советском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Активней всего, по данным избиркома на 12:00,  в выборах участвуют жители сельского поселения Цингалы Ханты-Мансийского района, где явка составила 38,69%. Больше 35% сельчан проголосовали в селе Болчары Кондинского района. По информации избиркома, выборы проходят в спокойном режиме, жалоб на нарушения не поступало.  Ранее URA.RU писало, что 8 сентября  на 10 часов утра явка на выборы депутата Думы округа составила 5,27%. Избирательные участки посетили 2, 8 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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