07 сентября 2024

Глава курганской общественной палаты пригрозил уголовным преследованием группам в соцсетях. Видео

Глава курганской общественной палаты Белоусов пригрозил за фейки в соцсетях
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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, уголовное дело, обвинитель, обвинение, бумага, судебное заседание, прокурор
Михаил Белоусов отметил, что распространение фейков уголовно наказуемо Фото:

Глава общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов пригрозил уголовным преследованием пабликам в соцсетях за распространение фейков о принуждении голосовать за определенного кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

«Специалистами общественного штаба в соцсетях было обнаружено обращение о якобы принуждении граждан голосовать за конкретного кандидата. Нами была проведена проверка, данные факты не подтвердились. Хотим предупредить администраторов информационных каналов о том, что распространение недостоверных сведений уголовно наказуемо», — сказал Белоусов в видео, опубликованном в группе общественной палаты в соцсети «ВКонтакте».

В Курганской области проходят выборы губернатора и в гордуму Кургана. К 10 утра 8 сентября явка составила 6,48%, проголосовали 41 613 избирателей.

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Глава общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов пригрозил уголовным преследованием пабликам в соцсетях за распространение фейков о принуждении голосовать за определенного кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. «Специалистами общественного штаба в соцсетях было обнаружено обращение о якобы принуждении граждан голосовать за конкретного кандидата. Нами была проведена проверка, данные факты не подтвердились. Хотим предупредить администраторов информационных каналов о том, что распространение недостоверных сведений уголовно наказуемо», — сказал Белоусов в видео, опубликованном в группе общественной палаты в соцсети «ВКонтакте». В Курганской области проходят выборы губернатора и в гордуму Кургана. К 10 утра 8 сентября явка составила 6,48%, проголосовали 41 613 избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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