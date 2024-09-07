Глава общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов пригрозил уголовным преследованием пабликам в соцсетях за распространение фейков о принуждении голосовать за определенного кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.
«Специалистами общественного штаба в соцсетях было обнаружено обращение о якобы принуждении граждан голосовать за конкретного кандидата. Нами была проведена проверка, данные факты не подтвердились. Хотим предупредить администраторов информационных каналов о том, что распространение недостоверных сведений уголовно наказуемо», — сказал Белоусов в видео, опубликованном в группе общественной палаты в соцсети «ВКонтакте».
В Курганской области проходят выборы губернатора и в гордуму Кургана. К 10 утра 8 сентября явка составила 6,48%, проголосовали 41 613 избирателей.
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Глава общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов пригрозил уголовным преследованием пабликам в соцсетях за распространение фейков о принуждении голосовать за определенного кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе палаты. «Специалистами общественного штаба в соцсетях было обнаружено обращение о якобы принуждении граждан голосовать за конкретного кандидата. Нами была проведена проверка, данные факты не подтвердились. Хотим предупредить администраторов информационных каналов о том, что распространение недостоверных сведений уголовно наказуемо», — сказал Белоусов в видео, опубликованном в группе общественной палаты в соцсети «ВКонтакте». В Курганской области проходят выборы губернатора и в гордуму Кургана. К 10 утра 8 сентября явка составила 6,48%, проголосовали 41 613 избирателей.