В Кургане огласили явку на выборах
новость из сюжетаВыборы в гордуму Кургана в 2024 году
В Курганской области более 40 тысяч жителей пришли на выборы губернатора. Данные о явке сообщили в избиркоме Курганской области.
«Явка на выборах Губернатора Курганской области составила 6,48%. Проголосовали 41 613 избирателей», — говорится в telegram-канале комиссии. Данные о явке собраны на 10 утра 8 сентября.
Лидерами по явке стали Частоозерский (14,78%), Варгашинский (12,01%), Альменевский (11,62%) округа. В Кургане средняя явка не превышает 3,70%. В Шадринске — 5,63%.
В Курганской области огласили первые данные о выборах
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