07 сентября 2024
06 сентября 2024

Курганский избирком объявил первые данные на выборах губернатора. Инфографика

Более 40 тысяч курганцев проголосовали на выборах губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане огласили явку на выборах
В Кургане огласили явку на выборах Фото:
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В Курганской области более 40 тысяч жителей пришли на выборы губернатора. Данные о явке сообщили в избиркоме Курганской области.

«Явка на выборах Губернатора Курганской области составила 6,48%. Проголосовали 41 613 избирателей», — говорится в telegram-канале комиссии. Данные о явке собраны на 10 утра 8 сентября.

Лидерами по явке стали Частоозерский (14,78%), Варгашинский (12,01%), Альменевский (11,62%) округа. В Кургане средняя явка не превышает 3,70%. В Шадринске — 5,63%.

В Курганской области огласили первые данные о выборах
В Курганской области огласили первые данные о выборах
Фото:

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В Курганской области более 40 тысяч жителей пришли на выборы губернатора. Данные о явке сообщили в избиркоме Курганской области. «Явка на выборах Губернатора Курганской области составила 6,48%. Проголосовали 41 613 избирателей», — говорится в telegram-канале комиссии. Данные о явке собраны на 10 утра 8 сентября. Лидерами по явке стали Частоозерский (14,78%), Варгашинский (12,01%), Альменевский (11,62%) округа. В Кургане средняя явка не превышает 3,70%. В Шадринске — 5,63%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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