В Кургане молодые люди предлагали жителям за деньги проголосовать за кандидатов в депутаты гордумы в центре города и в Энергетиках. Ранее похожий инцидент был в микрорайоне Заозерный. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к политическим партиям.
«Очевидцы заметили, что нескольких человек задержала полиция. Это произошло на округах №5 и 7. Среди задержанных, предположительно, были приезжие из Екатеринбурга», — уточнили инсайдеры.
В городском управлении УМВД России URA.RU комментировали, что в Кургане началась проверка после жалоб горожан на нарушения во время выборов. По ее результатам будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.
Ранее жители Кургана жаловались, что их голоса на выборах в гордуму пытаются купить. Некоторые рассказывали о том, что им предлагали за 500 рублей проголосовать за конкретного депутата. Шестерых человек задержали за попытки подкупа избирателей.
Очевидцы заметили, как нескольких человек задержала полиция
Читатель URA.RU
Инсайдеры сообщили, что среди задержанных, предположительно, были и жители Екатеринбурга
Читатель URA.RU
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В Кургане молодые люди предлагали жителям за деньги проголосовать за кандидатов в депутаты гордумы в центре города и в Энергетиках. Ранее похожий инцидент был в микрорайоне Заозерный. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к политическим партиям. «Очевидцы заметили, что нескольких человек задержала полиция. Это произошло на округах №5 и 7. Среди задержанных, предположительно, были приезжие из Екатеринбурга», — уточнили инсайдеры. В городском управлении УМВД России URA.RU комментировали, что в Кургане началась проверка после жалоб горожан на нарушения во время выборов. По ее результатам будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством. Ранее жители Кургана жаловались, что их голоса на выборах в гордуму пытаются купить. Некоторые рассказывали о том, что им предлагали за 500 рублей проголосовать за конкретного депутата. Шестерых человек задержали за попытки подкупа избирателей.