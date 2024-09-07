Новый график движения начнет действовать с 9 сентября
В поселке Тазовском (ЯНАО) с 9 сентября вводится новое расписание движение автобусов по пяти маршрутам. Об изменении районные власти сообщили в соцсети.
«Вниманию пассажиров! С понедельника, 9 сентября, в районном центре автобусы будут следовать по новому расписанию», — сообщают власти района на странице в соцсети vk.com.
Изменения коснулись маршрутов №1, №2, №3, №4 и №5 и связаны с ремонтом дороги на улице Калинина. С 1 сентября на часть из них было установлено временное расписание, а с 9 сентября вводится новый график движения автобусов.
Актуальный график движения автобусов в Тазовском с 9 сентября
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