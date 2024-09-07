07 сентября 2024

В райцентре ЯНАО изменится расписание автобусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый график движения начнет действовать с 9 сентября
Новый график движения начнет действовать с 9 сентября Фото:

В поселке Тазовском (ЯНАО) с 9 сентября вводится новое расписание движение автобусов по пяти маршрутам. Об изменении районные власти сообщили в соцсети.

«Вниманию пассажиров! С понедельника, 9 сентября, в районном центре автобусы будут следовать по новому расписанию», — сообщают власти района на странице в соцсети vk.com. 

Изменения коснулись маршрутов №1, №2, №3, №4 и №5 и связаны с ремонтом дороги на улице Калинина. С 1 сентября на часть из них было установлено временное расписание, а с 9 сентября вводится новый график движения автобусов.

Актуальный график движения автобусов в Тазовском с 9 сентября
Актуальный график движения автобусов в Тазовском с 9 сентября
Фото:

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В поселке Тазовском (ЯНАО) с 9 сентября вводится новое расписание движение автобусов по пяти маршрутам. Об изменении районные власти сообщили в соцсети. «Вниманию пассажиров! С понедельника, 9 сентября, в районном центре автобусы будут следовать по новому расписанию», — сообщают власти района на странице в соцсети vk.com.  Изменения коснулись маршрутов №1, №2, №3, №4 и №5 и связаны с ремонтом дороги на улице Калинина. С 1 сентября на часть из них было установлено временное расписание, а с 9 сентября вводится новый график движения автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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