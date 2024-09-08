ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово

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Группировка ВСУ взята в клещи ВС РФ
Группировка ВСУ взята в клещи ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ взяли в клещи группировку украинских войск в Селидово Донецкой Народной республики. Об этом сообщают силовые структуры.

«Селидово, по сути, находится в клещах», — говорится в заявлении. Сообщение передает ТАСС.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ. Действия происходили в районе Цукурино под Селидово.

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Вооруженные силы РФ взяли в клещи группировку украинских войск в Селидово Донецкой Народной республики. Об этом сообщают силовые структуры. «Селидово, по сути, находится в клещах», — говорится в заявлении. Сообщение передает ТАСС. Ранее Минобороны сообщало об уничтожении самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ. Действия происходили в районе Цукурино под Селидово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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