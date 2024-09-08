ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово

Группировка ВСУ взята в клещи ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ взяли в клещи группировку украинских войск в Селидово Донецкой Народной республики. Об этом сообщают силовые структуры.
«Селидово, по сути, находится в клещах», — говорится в заявлении. Сообщение передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ. Действия происходили в районе Цукурино под Селидово.
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