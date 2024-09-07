«Переживал из-за учебы»: новые подробности гибели школьника в Екатеринбурге

Подросток, чье тело нашли вечером 7 сентября у многоэтажки на улице Крестинского в Екатеринбурге, в последнее время переживал из-за учебы и весь вечер перед смертью вел себя странно. Об этом рассказал источник URA.RU.
«Парень в честь своего 18-летия снял квартиру на Крестинского и позвал туда своих друзей. Один из них (погибший — прим. URA.RU) весь вечер странно себя вел. В какой-то момент он вышел на балкон покурить, а через некоторое время его увидели на асфальте. Говорят, школьник переживал из-за учебы», — рассказал собеседник.
Трагедия произошла вечером 7 сентября на улице Крестинского, 35. По предварительным данным, подросток упал с 15-го этажа.
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