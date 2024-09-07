07 сентября 2024

«Переживал из-за учебы»: новые подробности гибели школьника в Екатеринбурге

Появились новые подробности гибели школьника в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
Погибший подросток весь вечер странно себя вел (фото из архива) Фото:

Подросток, чье тело нашли вечером 7 сентября у многоэтажки на улице Крестинского в Екатеринбурге, в последнее время переживал из-за учебы и весь вечер перед смертью вел себя странно. Об этом рассказал источник URA.RU.

«Парень в честь своего 18-летия снял квартиру на Крестинского и позвал туда своих друзей. Один из них (погибший — прим. URA.RU) весь вечер странно себя вел. В какой-то момент он вышел на балкон покурить, а через некоторое время его увидели на асфальте. Говорят, школьник переживал из-за учебы», — рассказал собеседник.

Трагедия произошла вечером 7 сентября на улице Крестинского, 35. По предварительным данным, подросток упал с 15-го этажа.

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Подросток, чье тело нашли вечером 7 сентября у многоэтажки на улице Крестинского в Екатеринбурге, в последнее время переживал из-за учебы и весь вечер перед смертью вел себя странно. Об этом рассказал источник URA.RU. «Парень в честь своего 18-летия снял квартиру на Крестинского и позвал туда своих друзей. Один из них (погибший — прим. URA.RU) весь вечер странно себя вел. В какой-то момент он вышел на балкон покурить, а через некоторое время его увидели на асфальте. Говорят, школьник переживал из-за учебы», — рассказал собеседник. Трагедия произошла вечером 7 сентября на улице Крестинского, 35. По предварительным данным, подросток упал с 15-го этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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