Певица Натали призналась, что хотела умереть после самоубийства мужа

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Певица Натали тяжело перенесла самоубийство мужа Александра Рудина, с которым она прожила в браке 32 года Фото:

Российская певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) хотела умереть после ухода из жизни ее супруга, продюсера Александра Рудина. Он на протяжении двух лет после коронавируса страдал тяжелой депрессией, которая привела к самоубийству.

«Я сделала тот выбор в той точке, когда нужно было уходить к нему. Ну как уходить? Можно разными путями, наверное, до болезни себя довести и так далее. Я это увидела, как это неправильно… Конечно, меня просто тянет, тянет к своей паре, труднее работы у меня не было, чем прожить это горевание», — рассказала Натали в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Певица нашла в себе силы, чтобы обратиться за помощью к психологу. Благодаря этому она вернулась к работе и пропустила лишь один концерт. «Я сцену не оставила ни на миг», — поделилась артистка.

Муж Натали продюсер Александр Рудин скончался в июле 2023 года в возрасте 53 лет. На тот момент, по словам певицы, он умер от последствий коронавируса, пишет RT. Супруги прожили в браке 32 года.

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Российская певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) хотела умереть после ухода из жизни ее супруга, продюсера Александра Рудина. Он на протяжении двух лет после коронавируса страдал тяжелой депрессией, которая привела к самоубийству. «Я сделала тот выбор в той точке, когда нужно было уходить к нему. Ну как уходить? Можно разными путями, наверное, до болезни себя довести и так далее. Я это увидела, как это неправильно… Конечно, меня просто тянет, тянет к своей паре, труднее работы у меня не было, чем прожить это горевание», — рассказала Натали в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Певица нашла в себе силы, чтобы обратиться за помощью к психологу. Благодаря этому она вернулась к работе и пропустила лишь один концерт. «Я сцену не оставила ни на миг», — поделилась артистка. Муж Натали продюсер Александр Рудин скончался в июле 2023 года в возрасте 53 лет. На тот момент, по словам певицы, он умер от последствий коронавируса, пишет RT. Супруги прожили в браке 32 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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