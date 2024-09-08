Певица Натали призналась, что хотела умереть после самоубийства мужа

Российская певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) хотела умереть после ухода из жизни ее супруга, продюсера Александра Рудина. Он на протяжении двух лет после коронавируса страдал тяжелой депрессией, которая привела к самоубийству.
«Я сделала тот выбор в той точке, когда нужно было уходить к нему. Ну как уходить? Можно разными путями, наверное, до болезни себя довести и так далее. Я это увидела, как это неправильно… Конечно, меня просто тянет, тянет к своей паре, труднее работы у меня не было, чем прожить это горевание», — рассказала Натали в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Певица нашла в себе силы, чтобы обратиться за помощью к психологу. Благодаря этому она вернулась к работе и пропустила лишь один концерт. «Я сцену не оставила ни на миг», — поделилась артистка.
Муж Натали продюсер Александр Рудин скончался в июле 2023 года в возрасте 53 лет. На тот момент, по словам певицы, он умер от последствий коронавируса, пишет RT. Супруги прожили в браке 32 года.
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