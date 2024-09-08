Певица Натали призналась, что хотела умереть после самоубийства мужа

08 сентября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Певица Натали тяжело перенесла самоубийство мужа Александра Рудина, с которым она прожила в браке 32 года Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС Российская певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) хотела умереть после ухода из жизни ее супруга, продюсера Александра Рудина. Он на протяжении двух лет после коронавируса страдал тяжелой депрессией, которая привела к самоубийству. «Я сделала тот выбор в той точке, когда нужно было уходить к нему. Ну как уходить? Можно разными путями, наверное, до болезни себя довести и так далее. Я это увидела, как это неправильно… Конечно, меня просто тянет, тянет к своей паре, труднее работы у меня не было, чем прожить это горевание», — рассказала Натали в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Певица нашла в себе силы, чтобы обратиться за помощью к психологу. Благодаря этому она вернулась к работе и пропустила лишь один концерт. «Я сцену не оставила ни на миг», — поделилась артистка. Муж Натали продюсер Александр Рудин скончался в июле 2023 года в возрасте 53 лет. На тот момент, по словам певицы, он умер от последствий коронавируса, пишет RT. Супруги прожили в браке 32 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Натали (настоящее имя — Наталья Рудина) хотела умереть после ухода из жизни ее супруга, продюсера Александра Рудина. Он на протяжении двух лет после коронавируса страдал тяжелой депрессией, которая привела к самоубийству. «Я сделала тот выбор в той точке, когда нужно было уходить к нему. Ну как уходить? Можно разными путями, наверное, до болезни себя довести и так далее. Я это увидела, как это неправильно… Конечно, меня просто тянет, тянет к своей паре, труднее работы у меня не было, чем прожить это горевание», — рассказала Натали в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Певица нашла в себе силы, чтобы обратиться за помощью к психологу. Благодаря этому она вернулась к работе и пропустила лишь один концерт. «Я сцену не оставила ни на миг», — поделилась артистка. Муж Натали продюсер Александр Рудин скончался в июле 2023 года в возрасте 53 лет. На тот момент, по словам певицы, он умер от последствий коронавируса, пишет RT. Супруги прожили в браке 32 года.